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高中以下設心理健康假？教育部：先蒐整各界意見

2022/10/17 22:28
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（中央社記者陳婕翎台北17日電）行政院兒權會4月通過決議，由教育部研議高中以下學生「心理健康假」。教育部國教署今天回應，將參考以往形成法制經驗，規劃先蒐整各界意見，就各重要議題聚焦討論。

行政院兒童及少年福利與權益推動小組兒少委員提案，能在現行學校請假類別事假、病假之外，獨立出「心理健康假」，提案兒少代表認為，若將心理健康假直接歸類在病假範疇，將有污名化疑虞，且病假需檢附就醫證明，可能造成尚未嚴重至需要就診，但有心理不適狀態的兒少需求難以顧及。

台灣青年民主協會昨天深夜在臉書（Facebook）提及，教育部已於7月舉行會議研議心理健康假的可能性，是否新增假別尚無共識將繼續討論，教育部在會議中表示，將盤點、整合跨系統心理健康輔導資源，並研議發展檢核表等量表工具，提供學生覺察自身心理狀態，以及時提供輔導協助。

對此，國教署今天晚間透過文字回應中央社記者，已邀請專家學者、家長團體代表、兒少代表諮詢研議心理健康假，其後並提報青少年諮詢會定期會議討論。

國教署表示，將參考以往形成法制經驗，規劃先蒐整各界意見，就各重要議題聚焦討論，並與地方政府及相關團體進一步會商，凝聚共識，期能穩健推動，以維護學生心理健康。（編輯：管中維）1111017

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