教部補助型計畫將增行政管理費 支應水電、通訊

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（中央社記者許秩維台中25日電）教育部長潘文忠今天表示，為減輕學校執行計畫時水電、通訊等支出負擔，補助型計畫將增列行政管理費項目，以業務費15%為編列基礎，委辦型計畫則取消行政管理費60萬元上限。

113年全國大專校院校長會議今天在台中市朝陽科技大學舉行第1天議程。

教育部長潘文忠表示，過去有大學校長反應，教育部補助型計畫時通常只編列人事費和業務費，但水電、通訊等費用也是一筆不小的支出，為減輕學校的負擔並支持計畫的運作，教育部將調整補助型計畫，增列行政管理費項目，以業務費的15%為編列基礎，至於委辦型計畫，則會取消行政管理費60萬元的上限，讓業務單位跟學校更有彈性規劃。

元智大學校長廖慶榮今天在報告高教留才攬才策略時提到，可從薪資待遇和制度環境著手，例如彈性薪資、宿舍等待遇，還有暢通的晉升管道、良好的教研環境等；政府也應提供協助，例如公立大專教師的學術加給今年調整15%就是好的政策，建議未來每幾年就調整一次專業加給，對大學延攬人才一定會有幫助。

潘文忠指出，行政院會考量物價指數和財政預算狀況去調整軍公教薪資，近幾年調薪頻率也相對較高；因應高教留才的需求，政院也宣布，公立大專教師今年起調整學術加給15%，有別於軍公教的一致性調薪，教育部未來也會視高教整體情況，向行政院反映。

為鼓勵私立大專跟進公校調薪，教育部提供7成經費補助，但仍有私校坦言調薪負擔很大，希望教育部能全額補助。

教育部高等教育司長朱俊彰則表示，教育部會考量政府整體預算，盡量協助私校，而教育部除了補助調薪，也鼓勵學校新聘教師、辦理彈性薪資來攬才與留才。

政府自今年2月起，將補助私立大專學士班學生每年學雜費3.5萬元，私立科技大學校院協進會建議，採漸進式方式拉齊公私立大學學費差距，可先從國家比較缺乏的STEM（科學、技術、工程、數學）學生開始，給予上述科系學生全額補助。

潘文忠指出，這個制度才剛開始實施，未來是否會再擴增，教育部將再檢視並衡酌情況。

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為擴大國際生攬才，教育部鼓勵大專和企業合作設立新型專班，由國發基金提供學費補助，企業提供生活津貼，由於過去新南向專班曾發生學生打黑工等爭議，外界也關注新型專班學生學生的權益。

潘文忠說明，新型專班是由跨部會跟企業共同推動，還會籌設境外招生據點，就是希望企業跟大學共同招收適合的學生，校外實習課程依照企業需求規劃，同時也會經過學校評估，並簽訂三方合作契約，而過去新南向專班也有查核機制，在大學與企業合作的過程中，教育部也會要求確實照顧學生權益。（編輯：陳政偉）1130125