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校安受矚 潘文忠：新學期前公布注意事項及指引

2024/1/25 16:03
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（中央社記者高華謙新北25日電）教育部長潘文忠今天出席新北校園命案告別式後，談及校園安全的通盤檢討方向時說，新學期前就會公布相關注意事項以及給學校的指引，讓各學校有更多協助。

新北市某國中男學生去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治，死者家屬今天中午在新北市立殯儀館舉辦告別式，包括死者父母、同學、教育部長潘文忠、新北市長侯友宜等人都到場表達哀悼，民進黨總統當選人賴清德也由新北市議員戴瑋姍代表出席致意。

潘文忠全程參與告別式後接受媒體聯訪。針對校園安全的通盤檢討方向，潘文忠說，中央部會與教育團體已多次討論未來校園安全與相關處理機制，也有相當具體成果，希望相關措施、資源都能協助第一線的學校與老師維護學生安全。

潘文忠說，對於社會關注的高關懷對象，未來如果有曝險少年，希望整合各縣市與跨局處資源，讓他們回歸學校前能有比較好的過度期；將在新學期前公布新的輔導管理辦法與注意事項，讓各學校在這方面有更多協助。

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媒體追問，是否承諾寒假後會改善。潘文忠表示，過去這段時間都是跟教育團體密集討論，新學期前就會公布相關注意事項以及給學校的指引。

至於外界建議設立校園警察。潘文忠說，過去幾年不管是針對藥物防治等議題，學校、警政體系與中央部會都有緊密聯繫；學校在教育方面，還是能持續增加更多輔導專業人力來協助，至於警政單位針對學校周邊也能提供協助，也一定會充分尊重學校應有的規範與程序，希望透過跨部會與地方政府跨局處共同合作，更進一步確保校園安全。（編輯：陳清芳）1130125

#教育部
#潘文忠
#賴清德
#侯友宜
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