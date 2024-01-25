公立大專師學術加給調漲 教長：具指標意義

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（中央社記者許秩維台中25日電）軍公教今年起調薪4%，公立大專教師的學術加給也調整15%。教育部長潘文忠今天表示，這讓大專教師的薪資跨出較大一步，具指標性意義，也是一種支持和鼓勵。

113年全國大專校院校長會議今天在台中市朝陽科技大學舉行第1天議程，教育部長潘文忠和全國各大專校院校長等出席。

潘文忠致詞時表示，過去大學經常要忙著寫教育部的計畫，為了讓大學有長期規劃和自主性想法，教育部推動高教深耕計畫，幫助大學發展更多特色、不斷研發創新；高教深耕計畫在第1期基礎上，第2期計畫爭取到5年新台幣970億元經費，雖然資源增加，但希望不要增加大學的負擔；在執行計畫的行政管理費部分，教育部也會和會計單位討論，在新學期會有大幅調整，有助於學校推動行政事務。

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行政院去年宣布，軍公教今年起調薪4%，公立大專教師的學術加給也調整15%。潘文忠提到，這讓大專教師的薪資跨出比較大一步，具指標性意義，雖然還是不夠，但對於在大專服務的人員是一種支持和鼓勵。

教育部高等教育司司長朱俊彰補充說明，第2期高教深耕計畫經費比上一期增加130億元，高教深耕計畫有20%經費可用來幫教師增加彈性薪資，教育部也提供學校補助，讓優秀教師的薪資有機會1年達到260萬至300萬元，與國外教師的待遇拉齊或更高，有助於大學留才與攬才。（編輯：李亨山）1130125