更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

公立大專師學術加給調漲 教長：具指標意義

2024/1/25 11:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台中25日電）軍公教今年起調薪4%，公立大專教師的學術加給也調整15%。教育部長潘文忠今天表示，這讓大專教師的薪資跨出較大一步，具指標性意義，也是一種支持和鼓勵。

113年全國大專校院校長會議今天在台中市朝陽科技大學舉行第1天議程，教育部長潘文忠和全國各大專校院校長等出席。

潘文忠致詞時表示，過去大學經常要忙著寫教育部的計畫，為了讓大學有長期規劃和自主性想法，教育部推動高教深耕計畫，幫助大學發展更多特色、不斷研發創新；高教深耕計畫在第1期基礎上，第2期計畫爭取到5年新台幣970億元經費，雖然資源增加，但希望不要增加大學的負擔；在執行計畫的行政管理費部分，教育部也會和會計單位討論，在新學期會有大幅調整，有助於學校推動行政事務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

行政院去年宣布，軍公教今年起調薪4%，公立大專教師的學術加給也調整15%。潘文忠提到，這讓大專教師的薪資跨出比較大一步，具指標性意義，雖然還是不夠，但對於在大專服務的人員是一種支持和鼓勵。

教育部高等教育司司長朱俊彰補充說明，第2期高教深耕計畫經費比上一期增加130億元，高教深耕計畫有20%經費可用來幫教師增加彈性薪資，教育部也提供學校補助，讓優秀教師的薪資有機會1年達到260萬至300萬元，與國外教師的待遇拉齊或更高，有助於大學留才與攬才。（編輯：李亨山）1130125

#教育部長
#教育部高等教育司
#潘文忠
#朱俊彰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.15