增留才攬才誘因 大學校長建議政府定期調學術加給

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（中央社記者許秩維台中25日電）元智大學校長廖慶榮今天表示，現在大學要延攬師資越來越困難，薪資待遇是留才攬才關鍵之一，公立大專教師學術加給今年調高15%就是好的政策，建議未來每幾年就調整1次專業加給。

113年全國大專校院校長會議今天在台中市朝陽科技大學舉行第1天議程，邀請廖慶榮分享「高教師資的留才攬才策略」。

廖慶榮指出，現在大學要招聘師資越來越困難，主因包括博士學歷師資來源減少、博士不進學術界、國家或學術環境影響，台灣的大學教師薪資低於歐美許多國家及日本、韓國等鄰近國家，以香港新進教師薪資為例，大約是台灣新進教師薪資的5、6倍。

關於大學教師薪資制度的設計，廖慶榮提到，教學型或研究型大學教師任務不同，大學和專科的學制也不同，教師薪資也應有所差異，不同領域的教師薪資也應因應就業市場行情，訂定不同薪資標準；另外，薪資也可以根據個別教師的績效表現而有所差異。

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廖慶榮表示，留才攬才策略可以從薪資待遇與制度環境兩方面著手，例如彈性薪資、績效獎金、宿舍、退休撫卹金等待遇，還有暢通的晉升管道、充實的研究環境、良好的教學環境等；學校也應把留才攬才列為重要工作，甚至對於多數學校來說，留才比攬才更重要，可藉由分析教師離職原因，作為留才策略參考。

除了學校本身留才攬才策略，廖慶榮認為，政府也應提供協助，例如公立大專教師學術加給今年調整15%，就是好的政策，建議未來可以考慮每幾年就調整1次專業加給，這樣對大學延攬人才一定會有幫助。（編輯：陳仁華）1130125