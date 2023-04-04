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緩解學生壓力 台師大增每學期5天心理假

2023/4/4 16:01
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（中央社記者許秩維台北4日電）為緩解學生壓力、提供適當輔導，台灣師範大學近日通過決議，增設「心理假」，無須檢附證明，每學期至多可請5天，也希望讓學校師長正視學生的心理健康議題。

台灣師範大學新聞稿指出，大學是人生面臨內在身心發展與外在的環境變化劇烈的階段，近年來大學校園經常傳出學生面臨精神或心理壓力等問題，甚至發生傷人、自傷、自殺等事件，引起教育界及社會重視心理健康議題。

台灣師範大學學務長林玫君表示，台師大於111年由學生會倡議，在111學年度第1學期學務會議中，啟動討論學生請心理假的議題，並邀校內師長、行政單位與學生代表，共同組成「專案小組」，研擬請假流程及後續的輔導配套措施。

台師大學生事務會議近日通過修訂學生請假規則，決議新增「心理假」，列入請假種類，學生因心理或精神不適，可請心理假，無需檢附證明文件，每學期至多請5日為限。

依台師大學務處生活輔導組規劃，學生完成請假程序後，系統自動發信知會授課老師，授課教師可適時予以關懷；連續3日以上，由系主任（所長）、學生輔導中心視學生需要，安排諮商或就醫輔導。

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台師大學務處提到，心理假的重點與意義在於後續輔導機制，學校啟動「全方位輔導」措施，減輕學生心理壓力，使學生得到適當輔導或有效治療；學生請心理假會由導師關懷學生，並提供輔導資訊，幫助學生掌握調整自己情緒和心理狀態的方法。

除了台師大增設「心理假」外，中山大學在109學年下學期已率先推動「心理不適假」，除了讓學生能請心理假，必要時還協助轉介至輔諮單位；實踐大學也自111學年度新增心理不適假，每學期以3日為上限；成功大學同樣自111學年審議通過新增「心理調適假」，每學期至多5天。（編輯：李亨山）1120404

#台師大學生事務會議
#台灣師範大學
#林玫君
林玫君
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