參訪大同育幼院 陳建仁：保障兒童權益是政府責任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院長陳建仁今天參訪家扶中心大同育幼院時表示，保障兒童權益是政府責任，除推動「0-6歲國家一起養」，為建構更健全的社會安全網，也積極推動「強化社會安全網第二期計畫」。

行政院透過新聞稿表示，陳建仁今天在行政院發言人林子倫、衛生福利部次長周志浩、新北市副市長陳純敬等人陪同下，參訪財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設新北市私立大同育幼院。

陳建仁致詞時說，回想起大學時曾參與台大慈幼會社團社區服務活動，利用寒暑假及課餘時間前往育幼院陪伴院童學習玩樂的時光，相當充實愉快，至今仍有部分當年陪伴的院童會與他聯絡。

陳建仁表示，其中不乏擔任名廚或修車廠老闆，並且成家立業、生兒育女；這些孩童的成長之路讓他相信，只要給予孩童足夠的關愛，他們便能邁向更遠的道路，並展翅高飛，實現人生理想。

陳建仁說，感謝大同育幼院長黃劍峯悉心照顧院童，也感謝家扶基金會多年來致力扶助弱勢無依兒童，不僅照顧育幼院院童，也在許多社區投入身心障礙和發展遲緩兒童的早期療育工作，為孩子帶來無限的希望與未來，成功締造台灣社會工作的典範。

陳建仁強調，孩子是國家未來的主人翁，照顧幼兒、保障兒童權益是政府的責任。從總統蔡英文上任後，政府對於孩童的照顧一向不遺餘力，並推動「0-6歲國家一起養」政策，與所有家庭一起照養孩童。

陳建仁指出，為建構更健全的社會安全網，政府也積極推動「強化社會安全網第二期計畫」（民國110-114年），希望透過及早發現高風險家庭並提前介入，讓每孩子都生活在幸福安全的環境中。

陳建仁也與院童分享寓言故事「三個王子」，故事中國王要求3個王子去尋找能填滿王宮房間的物品，只要成功就能繼承王位；年紀最小的王子在路上看到一個窮苦可憐的孩子在賣蠟燭，便心生憐憫買下幾支蠟燭，而當蠟燭點燃時，整座王宮房間都充滿燭光，讓這位王子順利成為國王。

陳建仁表示，愛就像燭光一樣散發光芒，可以讓每個人都感到溫暖與光明，也期勉所有院童像蠟燭一樣點亮自己、綻放光芒，溫暖周遭所有人的心，讓大家都能邁向光明的道路。

陳建仁說，期許衛生福利部、社會及家庭署持續精進，讓台灣所有育幼院都能提供優質的照顧服務，同時所有孩子在成長過程中，都能受到政府、社會、家庭、父母、育幼院老師的關愛，幫助他們未來展翅高飛。（編輯：林興盟）1130129