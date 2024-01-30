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陳建仁清晨視察批發市場拜早年 發送賀歲福袋

2024/1/30 10:49
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（中央社記者賴于榛台北30日電）農曆春節將至，行政院長陳建仁今天清晨前往萬大魚類批發市場及台北市第一果菜批發市場視察漁產品及蔬果交易情形，除了發送賀歲福袋，也特地登上蔬果拍賣場指揮台，用廣播拜早年。

關心農曆春節期間民生必需品供應情形，陳建仁清晨視察萬大魚類批發市場及台北市第一果菜批發市場，除發送賀歲福袋，也巡視魚類拍賣交易，關心生鮮漁產品供銷情形，也向攤商購買桶柑，並登上蔬果拍賣場指揮台，透過廣播向所有蔬果供銷業者拜早年。

陳建仁致詞時表示，農業部及漁業署一直非常認真打拚，協助國內養殖、沿近海及遠洋漁業發展，近來寒流來襲，漁業署也加強宣導養殖業者落實防寒措施，降低虱目魚等魚種遭受寒害損失風險。

他說，另為因應春節期間農漁產品消費需求增加，農業部也輔導各主要批發市場調配供需，其中漁產品每日預估增加供應量30%以上。

陳建仁指出，為讓民眾能夠過好年，政府已預做各項春節整備工作，春節連假期間將持續提供便捷交通疏運、穩定民生物資、強化醫療防疫及金融服務。最後，院長也向所有市場人員拜早年，祝福大家在新的一年都能夠賺大錢、年年好年冬、漁業大豐收。

今天陪同陳建仁視察的還有行政院發言人林子倫、農業部代理部長陳駿季、台北市副市長林奕華、立委當選人吳沛憶、台北漁產運銷公司董事長鄭世維、台北市魚類商業同業公會理事長顏玉堂，以及台北漁產運銷公司副總經理王維偉。（編輯：蘇龍麒）1130130

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#農業部
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