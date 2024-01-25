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首頁 / 政治

去年歲出歲入賸餘3617億 政院擬還債加強建設

2024/1/25 13:17（1/25 16:15 更新）
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行政院發言人林子倫25日說，去年歲入歲出將確定有賸餘。（中央社檔案照片）
行政院發言人林子倫25日說，去年歲入歲出將確定有賸餘。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北25日電）行政院發言人林子倫今天說，去年歲入歲出將確定有賸餘，感謝民間社會和政府共創經濟佳績，這筆經費運用將堅守財政紀律，鎖定優先還債、加強建設投資兩大目標。

財政部11日公布2023年全國總稅收新台幣3兆4319億元、年增5.7%，創新高，優於預算數3617億元。不過，政院人士表示，整體稅收包含中央、地方，還沒有做最後估算，最終金額尚未定案。

去年度稅收預估超過預算，各界關注此筆經費將運用於勞健保撥補或是增資台電。林子倫今天主持行政院會後記者會時表示，台灣近年來經濟穩健成長，連續7年總預算都有歲入歲出賸餘，2022年更高達新台幣5000億元，讓疫情之後能強化社會韌性，全民共享經濟成果。

林子倫說，去年度稅收也已經確定有賸餘，相關經費運用會堅守財政紀律，鎖定優先還債、加強建設投資兩大目標，穩健符合國家與民眾需求的方式，妥善運用相關財源推動國家政務，讓台灣能更永續發展。

林子倫表示，行政院再次感謝民間社會和政府共創經濟佳績，政府也會廣納社會意見，就總體賸餘情形進行商討。

2022年中央政府總預算稅課收入高於預算數，因此政府提出疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案，運用3800億元額度，推動普發現金6000元、撥補勞健保以及台電，並提出中產以下自用住宅貸款戶支持專案等。（編輯：蘇志宗）1130125

#林子倫
#台電
#行政院
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