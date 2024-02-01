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勞動基金大賺7千億創新高 新制勞工每人分紅逾3萬

2024/2/1 10:51（2/1 11:23 更新）
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勞動基金去年全年獲利新台幣7193.7億元、收益率12.8%。（中央社檔案照片）
勞動基金去年全年獲利新台幣7193.7億元、收益率12.8%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動基金112年投資大豐收，去年全年獲利新台幣7193.7億元、收益率12.8%，其中新制勞退基金收益4785.6億元，估計平均每名勞工帳面約可分紅3萬8250元。

勞動部今天公布勞動基金運用績效，截至112年12月底止整體基金規模為6兆349億元，整體勞動基金去年全年投資獲利7193.7億元，收益率12.8%。

另外，勞保基金收益數為1100.9億元，收益率14.44%。

根據歷史數據，整體勞動基金過去以民國108年收益數4735億、11.81%收益率分別為最高，因此112年收益數及收益率都分別再創下歷史新高。

此外，若單以勞工可參與分配的新制勞退基金來看，去年全年收益數為4785.6億元、收益率為12.6%，若以可參與分配的有效帳戶數約1251萬戶來估算，平均每名勞工可以分紅3萬8250元。

不過，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額都不相同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也有所差異，因此每名勞工實際分配到的收益並不相同。

依據勞保局規劃，勞退新制分紅會在每年3月入帳，屆時勞工可以到個人專戶查看，但帳戶內的錢必須等到勞工滿60歲才請領得到。（編輯：唐聲揚）1130201

#勞動基金
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