勞動基金112年大賺逾7000億 46%收益來自台股

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動基金民國112年投資大豐收，全年獲利新台幣7193.7億元、收益率12.8%，創下歷史新高，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹今天說，去年有46%收益數來自國內股票。

勞動部今天公布勞動基金運用績效，截至112年12月底止整體基金規模為6兆349億元，而整體勞動基金去年全年投資獲利7193.7億元，收益率12.8%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，去年受通膨威脅壓力加上升息、戰爭因素等，金融市場漲跌不斷，但最後還是有一個不錯結果，全年收益數為7193.7億元，收益率為12.8%。

劉麗茹說，若是加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模也達6兆5692億元，總收益數為7847億元，收益率為12.90%，也是個不錯的成果。

劉麗茹提到，勞動基金投資分配國內外，以去年收益數來看，國內外的收益數貢獻約占各半，而股票部位因波動高，確實收益數比較高。

劉麗茹也說，整體勞動基金有20%資產配置投資在台股，而去年收益數有46%是來自國內股票，約3309億元。

展望今年1月的投資績效，劉麗茹說，觀察1月市場相關數據表現，看到的指數都是負的，但是基金收益數配置均衡布局，所以看起好一點，可能處在損益兩平的情況，後續會積極掌握金融市場動向，適時調整投資布局，以提升基金長期投資效益。（編輯：張雅淨）1130201