展望龍年股市 黃天牧：台股有韌性可守得雲開見月明

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（中央社記者謝方娪台北30日電）2023年台股漲幅逾2成，在主要亞股中僅次日本，外資買超金額創7年來最高。金管會主委黃天牧表示，不能因去年台股好而鬆懈，會戒慎恐懼做好健全資本市場工作，他並期許今年台股繼續「展現韌性、穩健前行」，經歷暴風雨仍能守得雲開見月明。

黃天牧今天率各局首長舉行年度新春記者會，他在會中公布2023年資本市場4大成績單。

首先是2023年全年台股漲幅達26.83%，漲幅為近5年最佳，且在亞洲主要市場中漲幅僅次日股；其次是整體市場成交量達新台幣3575億元，年增17%。

第3是2023年全年整體外資淨匯入逾294億美元，改寫史上最大淨匯入量；第4是外資全年買超台股達新台幣2754億元，為7年來新高。

黃天牧表示，去年資本市場表現，除了美國升息趨勢減緩、通膨率逐漸受到控制外，還加上AI產業股活絡，另金管會對台股資安、永續、公司治理等面向持續努力，台灣2023年公司治理成績得到亞洲第3，為歷年最佳，再加上國內產業基本面因素，讓台股表現相對亮麗。

展望今年台股，黃天牧笑說他沒有水晶球，無法預估台股真正表現，但他在致詞時提過，現在處於多重風險環境下，有時巨變僅在朝夕之間，必須隨時臨深履薄、步步為營。

黃天牧說，根據行政院主計總處預估，今年台灣經濟成長率將逾3%，加上近年影響國際股市的升息、通膨等因素有望陸續減緩，甚至外界期待今年美國聯準會（Fed）啟動降息等。

但另一方面，黃天牧認為有5大不確定因素要留意，首先是地緣政治風險，包括俄烏戰爭、以巴衝突，乃至於最近發生在紅海的事件，為必須顧慮的未知數。

其次是氣候變遷，對人民生命財產造成的損失，有可能進一步影響整體經濟發展。第3及第4是世界經濟論壇（WEF）透過「2024年全球風險報告」示警的AI生成的錯假訊息、政治兩極化等。

第5，黃天牧指出，台灣為今年首個舉行選舉的民主國家，後面還有50餘個國家政府將展開選舉，可能對未來全球經濟金融發展產生不同程度的影響，尤以11月美國選舉為重中之重。

黃天牧提到，不能因去年台股成長良好即鬆懈心情，必須戒慎恐懼、戰戰兢兢做好每一件健全資本市場的工作，包括營造對外資有利的環境等。

黃天牧表示，他在去年新春記者會以「展現韌性、穩健前行」期許台股，這8個字可繼續用在今年，他依然認為台股有韌性，能穩健前行。

黃天牧說，雖然新的年度會有新風險，但過去4、5年來，每次台股遇到外界重大波動，例如升息、疫情等，市場當下都有所不安，但如「水滸傳」所言，「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」。

黃天牧認為，即使是暴風勁雨，台股有足夠韌性可支撐過外在變局，待走過暴風雨，就是雲開見月明；無論金融機構或一般投資人，他都期許注意風險、謀定而後動，在投資上審慎選股。（編輯：潘羿菁）1130130