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金管會：盤中零股撮合間隔擬縮至5秒 今年底上路

2024/1/30 17:08（1/30 17:26 更新）
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圖為證交所。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北30日電）現行盤中零股交易撮合間隔時間為1分鐘，金管會證期局長張振山今天宣布，為增進市場效率及落實普惠金融，規劃今年底進一步縮短盤中零股撮合間隔時間至5秒。

金管會主委黃天牧今天率各局首長舉行年度新春記者會。張振山在記者會中宣布，現行盤中零股撮合時間為1分鐘，為增進市場效率，金管會規劃督導證交所及櫃買中心縮短盤中零股間隔時間至5秒。

張振山表示，因事涉證交所及櫃買中心規章修正及辦理教育宣導、投資人交易習慣、券商及證交所資訊系統調整等，需有充足時間準備，預計於今年底實施。

隨盤中零股撮合間隔時間進一步縮短，金管會預期可促進盤中零股流動性、提高盤中零股交易便利性，打造普惠金融的優質投資環境。金管會將持續督導證交所及櫃買中心加強對證券商及投資人宣導，提醒注意投資相關風險。

金管會在新春記者會上公布今年7大施政重點，包括健全經營環境與金融韌性、推動永續發展與公司治理、發展資產管理與協助產業、精進商品服務與普惠金融、開創數位金融發展新格局、強化資通安全與聯防機制、增進民眾權益及保護機制。（編輯：張均懋）1130130

#金管會
#黃天牧
#張振山
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