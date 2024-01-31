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台積電挫逾2% 台股終場跌145點失守17900點

2024/1/31 13:47（1/31 14:12 更新）
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台股31日終場收在17889.56點，下跌145.07點，成交金額新台幣2662.14億元。（中央社檔案照片）
台股31日終場收在17889.56點，下跌145.07點，成交金額新台幣2662.14億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北31日電）台股今天開低走低，電子族群回檔，隨權值股台積電跌幅擴大至2%以上，加權指數挫逾百點，連續失守18000點及17900點，終場收在17889.56點，下跌145.07點，成交金額新台幣2662.14億元。

晶圓代工廠台積電今天終場下跌2.18%，收在628元，跌破10日線約629元；聯發科開高後漲勢收斂，終場小漲0.31%，收966元。

人工智慧（AI）類股多數走低，廣達、緯創、英業達、台達電、台光電終場跌幅均超過2%。（編輯：楊凱翔）1130131

#台積電
#收盤
#廣達
#緯創
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