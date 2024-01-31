美股跌多漲少 法人：台股高檔震盪、籌碼偏多

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（中央社記者吳家豪台北31日電）市場靜待美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議決定之際，美股主要指數跌多漲少。法人表示，台股高檔出現震盪，但籌碼面仍為偏多格局、新台幣兌美元持續升值，短線大盤整理後，仍有機會挑戰波段高點。

道瓊工業指數30日上漲133.86點或0.35%，收38467.31點。標準普爾500指數小跌2.96點或0.06%，收4924.97點。那斯達克指數下滑118.14點或0.76%，收15509.90點。費城半導體指數重挫68.283點或1.56%，收4319.992點

台股30日開低震盪，終場下跌85點，收在18034.63點，為當日最低點，險守「萬八」關卡；電子權值股台積電尾盤壓低、終場跌0.93%，高價股撐盤，櫃買指數逆勢收紅上漲0.22%。

產業訊息部分，生產蘋菓西打的老牌食品廠大西洋飲料傳出因存款不足發生退票，大西洋飲料30日召開重訊記者會說明，由於供應商溢收款發生出納疏失，導致2筆款項無法兌現，公司已將差額補足。

半導體封測廠力成預估，今年第1季業績將是全年低點，業績拚逐季成長，今年業績目標較去年成長，人工智慧（AI）應用高頻寬記憶體（HBM）最快第4季開始量產，今年力成集團資本支出規模回到新台幣百億元水準。

電信業者台灣大哥大30日召開董事會核准2024年度業績展望，預估合併營收年增12%至14%，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）成長11%至13%：今年度多項資本支出合計約85.51億元。（編輯：郭無患）1130131