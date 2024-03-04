山道猴子引發金融問題？金管會約談3租賃業者

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（中央社記者謝方娪台北4日電）立委質疑融資租賃公司形同「影子銀行」，金管會應考慮最低程度納管。金管會主委黃天牧今天表示，近日已約談中租、和潤及裕融3大租賃業者了解情形。

日前網紅Emmy拍片呼籲，「山道猴子」悲歌在台灣各角落上演，先買後付無卡分期消費利率超高，技術性規避重利罪利息上限，讓無數貸款族及大學生陷入永遠無法翻身的負債問題，金管會應納管租賃業及商品貸公司。

民眾黨立委黃珊珊今天在立法院財政委員會質詢時提出，2000年代雙卡風暴殷鑑不遠，現在的融資租賃公司形同「影子銀行」，在台灣是金融體系的化外之地，建議金管會考慮比照電子支付及虛擬資產業，對融資公司進行最低程度納管。

黃天牧答詢時表示，融資公司目前並不屬於金管會管轄範圍，2007年、2008年至2018年，金管會均有向行政院提報過立場。

黃天牧指出，中租、和潤及裕融3大租賃業者均屬上市公司，證交所本來即會從內控角度查核，包括財務面在內，在日前網紅發布網路影片後，金管會亦有約談3家業者了解情形。

黃天牧提到，目前登記有融資業務的公司高達6800餘家，針對融資範圍和定義，都要再確認，且是否要納入管理、若要管理該管理什麼，都必須再研究。

金管會銀行局長莊琇媛在財委會後接受媒體聯訪，她表示，雖然中租、和潤及裕融並非金管會監管機構，但考量3家業者均為上市公司，且資金多從銀行而來，金管會從風險管理及消費者保護為出發點，找3家業者釐清、了解情形。

莊琇媛提到，該網紅影片提到租賃公司利息過高，租賃業者說法是並非一開始即收很高，違約金及遲延利息都是因遲延還款才會墊高利息，平常利息視個案貸款條件而定。

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金管會2023年發布對先買後付（BNPL）建議，包括應建立對消費者及商家徵授信管理、財業務風險評估、資安風險管理及防範詐騙、個資保護、客訴爭議處理、客戶財務風險警示及債務協處機制、訂約公平誠信、資訊充分揭露，及行銷廣告招攬應確保無虛偽不實或誤導消費者。

莊琇媛表示，金管會亦有和租賃公會聯絡，希望租賃業者後續業務經營可參考金管會發布的先買後付（BNPL）建議原則，強化風險管理及消費者保護。（編輯：楊蘭軒）1130304