開放銀行推進第3階段 金管會：至今未收到業者申請

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（中央社記者羅元駿台北30日電）金管會推動開放銀行邁入第3階段交易面資訊共享，不過銀行局長莊琇媛今天表示，目前尚未收到申請案，端看業者經營意願。

金管會分3階段推動開放銀行政策，第1階段「公開資料查詢」及第2階段「消費者資訊查詢」均已上路，針對第3階段「交易面資訊」，銀行公會及財金公司已函報自律規範及技術資安標準至金管會，金管會先前宣布核備並開放申請。

金管會今天舉行新春記者會，莊琇媛指出，開放銀行第3階段關於銀行和TSP業者的自律規範均已公布，但後續是否會有相關業者提出申請，要看廠商經營意願，目前為止銀行局未收到申請案。

開放銀行的核心概念，透過金融數據安全，推動銀行和金融科技公司相互競爭合作，最後達到用戶與社會的利益最大化。

另外，財金公司去年10月宣布上線「TWQR」服務，串聯銀行、電支兩大體系，只要掃TWQR就能消費使用。首波TWQR購物功能的參加機構，包含37家台灣Pay金融機構，以及全盈支付、一卡通、橘子支付、歐付寶等4家電支機構。

莊琇媛表示，其他電支機構業者承諾要上線，但上線時程牽涉每家系統排程不同。（編輯：潘羿菁）1130130