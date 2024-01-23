銀行2025年導入責任地圖 未來不排除擴大至金控

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（中央社記者謝方娪台北23日電）為督促銀行業強化對高階管理人員問責，銀行公會參考英國作法訂定「銀行業導入責任地圖制度自律規範」，經金管會同意備查，將自2025年1月1日起施行，金管會不排除未來擴大要求金控業也要導入責任地圖。

金管會原先僅針對銀行業辦理高資產財管業務要求建立業務責任地圖，一旦業務出包，將依責任地圖檢視業務涉及各項責任範圍的預定負責人並問責。參考國際作法，金管會請銀行公會研議自律規範，要求銀行業建立全行責任地圖。

金管會銀行局長莊琇媛今天出席例行記者會表示，金管會促請銀行公會參酌英國高階管理人制度訂定「銀行業導入責任地圖制度自律規範」，共計14條條文，並針對實務執行及維運作業等擬具問答集，金管會已在今年1月19日同意備查。

自律規範的規範對象包括銀行董事長及總經理、副總經理等對業務或管理活動具決策權的高階管理人員，在責任地圖制度下，銀行須分配高階管理職能給高階管理人員，並使高階管理人員清楚瞭解自身承擔的責任並簽署責任聲明書，明確劃分內部管理責任與架構。

自律規範並明定，董事會應督導責任地圖制度的執行，在董事會下設問責功能委員會或指定既有委員會負責問責事宜，以推動責任地圖制度的運作。

莊琇媛指出，考量銀行業建立責任地圖制度必須對銀行組織分工及內部規章進行必要調整，涉及內部跨部門協調作業，因此給予業者緩衝期，要求銀行業在今年12月底前完成相關作業，並自2025年1月1日起施行，未來將納入檢查局金檢重點。

莊琇媛表示，銀行導入責任地圖制度後，責任聲明書及權責分配表不必送金管會審查，但必須將文件留存於公司內部，萬一有重大缺失案件發生，金管會要了解當責者並進行問責時，即會請銀行提供責任地圖。

莊琇媛提到，金管會自律規範主要參考英國作法，英國於2016年導入責任地圖制度，剛開始時案例不多，最近案例才開始增加，為審慎起見，金管會採自律規範先行，給予銀行業適應期，讓業者可了解此制度背後邏輯及目的，確實建立高階經理人當責及問責機制。

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至於金管會何時正式將責任地圖制度納入法規，莊琇媛坦言，首先是必須累積夠多案例，在銀行業訂定內部規範後，金管會將觀察各銀行實施情形，再研議是否正式納入法規，「預計自2025年起算，至少2至3年是跑不掉的」。

不過，莊琇媛也提到，現行相關法規條文中並無「高階經理人」這樣的職稱，因此未來如何將責任地圖制度引進金控法及銀行法內，金管會還需要時間研議。（編輯：潘羿菁）1130123