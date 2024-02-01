勞動基金大賺 新制勞退、勞保基金收益數創新高

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動基金去年投資大豐收，全年獲利新台幣7193.7億元，其中不管是整體勞動基金、新制勞退基金的收益數跟收益率以及勞保基金收益數都創下歷史新高。

勞動部勞動基金運用局今天公布民國112年全年勞動基金運用績效，截至112年12月底止整體基金規模為6兆349億元，其中12月單月收益數為1127.1億元。

細看投資數據，整體勞動基金112年全年投資獲利7193.7億元，收益率12.8%，打破108年收益數4735億元、收益率11.81%的紀錄，創下歷史新高。

另外，若以新制勞退基金來看，過去收益數最高為110年的2837億元、收益率最高為98年的11.835%，而112年新制勞退基金的全年收益數為4785.6億元、收益率為12.6%，也雙雙打破歷史紀錄。

至於外界關注的勞保基金，112年全年收益數為1100.9億元，雖然打破108年898.1億元的歷史紀錄，不過收益率14.44%，比98年收益率18.21%低，但也為歷史次高。

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勞動基金運用局表示，去年全球仍受高漲的通貨膨脹威脅，各主要央行仍持續升息，連帶造成許多歐、美體質不佳的銀行經營危機，引發全球銀行類股股價急劇下跌，又因俄烏戰爭未平、爆發以巴衝突，地緣政治緊張加劇，且面臨各主要央行利率政策是否仍繼續升息等不確定因素，造成金融市場數次回跌修正，增添基金投資困難。

勞動基金運用局指出，將密切關注金融市場，適時檢視各基金資金狀況及各資產部位的布局策略，於全球金融市場回跌時控制住下檔風險，並布局長期投資部位，以獲取金融市場回升報酬，持續增長經管基金投資收益。（編輯：張雅淨）1130201