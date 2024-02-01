房地產危機蔓延 全球中央剖析來龍去脈

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（中央社台北1日電）中國房地產龍頭恆大集團2021年違約暴雷不斷，揭開房地產危機序幕，嚴重衝擊中國經濟發展。《全球中央》雜誌2月號封面故事深入報導對岸遍地爛尾樓的來龍去脈、各國房地產泡沫化的亂象與金融困境，以及台灣房市屹立不搖、預售爆量的原委。

全球對疫情後經濟的期待是欣欣向榮，沒想到是在通貨膨脹陰影下苦苦掙扎，各國央行升息力抗通膨的結果，卻讓有火車頭指標的房地產業連環爆，全球房地產榮景的時代宣告結束。

中國恆大集團2021年違約暴雷不斷，最終走上破產，負債達3,400億美元，碧桂園集團也走上違約命運，嚴重衝擊中國經濟發展。

這場危機也在歐洲、美國與亞洲蔓延開來。歐陸大型地產商Signa控股公司2023年11月宣告破產，成為歐洲房市反轉的震撼彈；在德國，僅僅四個月就有437家建築公司倒閉；韓國在低迷的經濟環境下，還得擔心引發金融動盪。

俄烏戰爭陷入僵局、中東戰事加劇，加上中國經濟放緩，全球經濟在可見的將來難有起色。彭博經濟研究的經濟學家沙阿（Niraj Shah）甚至預言：「未來10年房市肯定大幅放緩。」

封面故事〈房地產危機〉透過記者的視角，深入報導中國遍地爛尾樓的來龍去脈，越南、德國、瑞典、美國、韓國等國房地產泡沫化的亂象與金融困境，以及台灣房市為何逆勢走揚。

夜間經濟決定了城市的魅力，也是城市文化與生活的縮影。在美國，有三分之一的經濟總量來自休閒經濟，其中六成來自夜間經濟；在中國，北京、上海等發展愈高的地區，愈看重夜間經濟的力量。

然而，夜生活往往與犯罪、酗酒與噪音劃上等號，發展夜經濟必須設法調解業者、顧客與居民間的摩擦。愈來愈多的城市如阿姆斯特丹、巴黎、紐約市置「夜間市長」，專責調解產官民的緊繃關係，提升夜生活品質。

專題〈搶進夜經濟〉先到不眠巴黎，感受光與藝文的盛宴，再前往英國搭乘「鬼巴士」，體驗驚嚇指數破表的暗巷行程，進而了解西班牙、泰國、紐約、雪梨、上海、香港、東京等地發展夜經濟的變遷與挑戰。

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本期〈看世界〉盤點各國「怪奇建築」，包括好似哈哈鏡跳出來的波蘭「哈哈屋」、內有餐館與展場的布魯塞爾原子球塔、體驗「走進書中」的美國堪薩斯圖書館、倫敦金融城的「小黃瓜」、顛覆傳統印象的馬德里「觀景台」、有如崩裂中的曼谷高樓、新德里的蓮花寺與網友暱稱「信義哥吉拉」的台北陶朱隱園。

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