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去年12月景氣燈號續亮黃藍燈 國發會：經濟緩步復甦

2024/1/26 16:11（1/26 17:18 更新）
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圖為高雄市鳳山區民眾前往大賣場選購民生用品。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）國發會今天公布去年12月景氣燈號，連續第2個月亮出黃藍燈，且領先指標轉為上揚。國發會表示，台灣景氣緩步復甦，但仍須留意地緣政治風險。

去年12月景氣燈號綜合判斷分數為20分，與11月持平，燈號續為代表景氣「轉向」的黃藍燈。9項構成項目中，海關出口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加2分，批發、零售及餐飲業營業額則由綠燈退至藍燈，分數減少2分，其餘7項燈號不變。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，去年12月海關出口值指標亮出熱絡紅燈，不過表現亮眼的產業集中在視聽通訊設備業，尚未全面轉好；隨著全球商品貿易動能回升，若出口能持續好轉，便可進一步帶動工業生產、製造業銷售量指數，以及反映投資動能的機械及電機設備進口值等指標改善。

儘管去年12月批發、零售及餐飲營業額一口氣掉了2分，從綠燈退至藍燈，吳明蕙認為，不宜以景氣轉差解讀，主因是今年農曆年節落點較晚，備貨時程延後所致。

吳明蕙指出，景氣領先指標經回溯修正後，從連續下跌，轉為連續3個月上升，累計升幅為0.83%，同時指標也連9月上升，雖然動能不算強勁，但景氣正緩步復甦。

受惠於全球商品貿易量回升，以及AI、高速運算等新興科技擴展帶動，台灣景氣走出谷底，不過吳明蕙提醒，今年全球經貿存在諸多不確定性，主要國家貨幣政策轉向時點，以及美中角力、俄烏戰爭、以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險，均須密切留意。

國發會今天也表示，為了讓景氣指標及燈號精確反映景氣變動，每5年針對景氣指標及燈號進行檢討，現行台灣景氣指標及燈號於107年8月適用至今，但考量國內外經濟情勢快速變遷、個別指標與景氣循環對應性鈍化等因素，自111年8月已展開修正工作，新版景氣指標及燈號預定在發布113年1月景氣概況時啟用。

國發會說明，經過內部研究、參考專家學者及相關部會建議後，共調整2指標；將景氣燈號及同時指標當中構成項目「非農業部門就業人數」，替換為「工業及服務業加班工時」，以及把落後指標中的「金融業隔夜拆款利率」替換為「五大銀行新承做放款平均利率」。

由於新版景氣指標及燈號試編結果穩定，更能精確反映景氣波動，國發會預計自113年3月4日發布113年1月景氣概況時，正式啟用。（編輯：林淑媛）1130126

#景氣燈號
#國發會
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