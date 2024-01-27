台股下週聚焦企業財報法說、聯準會利率決策

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（中央社記者張建中台北27日電）台股本週上漲313.51點，指數收在17995.03點。包括旺宏、聯電、聯發科及友達等法說會將於下週陸續舉行，超微（AMD）及蘋果（Apple）將公布財報，此外，美國聯邦準備理事會利率決策會議也將登場，都是市場關注焦點。

上市櫃企業法人說明會旺季持續展開，旺宏、中華電、力成、盛群、聯電、聯發科、友達、瑞昱及世界先進等半導體、電信及面板廠將於下週陸續舉行法說會。

隨著艾司摩爾（ASML）、特斯拉（Tesla）及英特爾（Intel）已公布財報，超微、Meta、蘋果及亞馬遜（Amazon）將於下週陸續公布財報。

在產業鏈庫存問題減緩，電腦及手機等市場需求可望回溫，加上人工智慧（AI）應用擴大，產業景氣應可逐步復甦，不過各環節短期回升情況不同調，企業營運展望備受關注。

美國聯邦準備理事會（FED）的利率決策會議將於下週召開，可能牽動美國公債殖利率及美元匯率波動，進而影響市場資金及股市動向，也是下週市場關注重點。（編輯：林興盟）1130127