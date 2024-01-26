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台股本週漲313點 市值增逾兆元

2024/1/26 18:52（1/26 19:45 更新）
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台股26日收在17995.03點，較上週上漲313.51點，漲幅約1.77%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北26日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在17995.03點，較上週上漲313.51點，漲幅約1.77%，其中綠能環保類指數上漲3.42%最大，航運類指數下挫1.37%跌最深。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣57兆1885.79億元，較上週1月19日的56兆768.36億元增加1兆1117.43億元，增幅約1.98%。

產業別指數方面，本週未含金融類指數上漲274.91點，漲幅約1.79%，未含電子類指數上漲270.59點，漲幅約1.52%，未含金融電子類指數上漲210.16點，漲幅約為1.46%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆5619.75億元，全體上市股票成交金額為1兆4559.97億元，股票成交量週轉率為1.9%。

本週各產業上市股票成交金額前3名，依序為半導體類5153.38億元、占全體上市股票交易金額35.39%，電腦及週邊設備類3834.6億元、占26.34%，電子零組件類1535.23億元、占10.54%。

成交量週轉率前3名產業，依序為電腦及週邊設備類8.81%、光電類6.38%、電子零組件類4.46%。

累計今年初開盤迄今共19個交易日，集中市場總成交金額為5兆8544.33億元，市場日平均成交金額為3081.28億元，股票成交量週轉率為7.69%，股票日平均成交量週轉率為0.4%。（編輯：林克倫）1130126

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