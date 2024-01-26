2023全年退票金額351.6億元 創史上次低

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）中央銀行今天公布去年12月存款不足退票概況，由於全月無月底峰日，票據交換張數及金額均減少，退票金額比率略降至0.27%；隨著支付管道更多元，2023年全年退票金額僅新台幣351.6億元，創史上次低水準。

央行統計，去年12月票據交換張數為380萬4464張，較11月減少24.53%，票據交換金額為1兆31億元，較11月減少8.27%。

央行說明，交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；11月有1個月底峰日，12月則無，在12月減少1個月底峰日的情況下，票據交換張數及金額均減少

至於12月存款不足毛退票張數，共計3006張，占票據交換張數比率為0.08%，較11月略增0.01個百分點；存款不足毛退票金額27億元，占票據交換金額比率0.27%，較11月減少0.01個百分點，主要是12月退票大戶金額減少。

觀察2023年全年表現，在2022年全年退票金額下探349.3億元的歷史新低後，2023年雖略有回升，也僅351.6億元水準，寫下歷史次低。

回顧過去20年的存款退票金額變化，2001年還有2878億元的規模，2002年便跌破2000億元大關、下滑至1776億元，2009年又失守1000億元，而後金額續呈下滑。

央行官員分析，國內經濟金融環境演變之下，票據交換情況呈現下滑，加上支付管道多元，企業有許多選擇，票據減少是可以預期的現象。（編輯：張均懋）1130126