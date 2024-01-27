經部續推人才基地計畫 擴大半導體物聯網生力軍

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（中央社記者曾智怡台北27日電）經濟部推動「產學研工程人才實務能力卓越基地計畫」6年來，完成訓練逾1200位大學及碩博生。產業發展署表示，後續將引導學生赴研究單位參加智慧晶片、物聯網等研發計畫，擴大半導體等重要產業人才生力軍。

經濟部產發署今天發布新聞稿表示，為縮短產學落差，自107年起投注資源，透過整合產官學研資源，推動產學研工程人才實務能力卓越基地計畫，提供國內大學及科大在校學生參與政府研究計畫機會。

人才基地計畫執行6年多以來，藉由串聯工研院、資策會、金屬中心、精機中心、自行車中心、船舶中心，並偕同逾190家廠商及逾175間大學（科大）系所等產學研單位，透過研究單位工程師及企業專家從旁指導、傳承研發過程遇到的實務經驗，及類產線模擬訓練等場域資源，已完成訓練超過1200位大學生及碩博生。

參與人才基地計畫的學生回饋表示，原本對產業界了解有限，此計畫提供銜接業界平台，不只可與產業上中下游廠商交流，也與跨校學生團隊協作完成實務專題，讓學生累積廣度與深度的專業學習歷程，亦使履歷加值、求職加分，有助於提前接軌產業。

為持續強化半導體及智慧物聯網產業人才生力軍，產發署表示，將持續推動人才基地計畫，引導國內大學及科大學生赴研究單位參加智慧晶片、智慧物聯網等相關主題的實務研發計畫，縮減學用落差的鴻溝，培養未來產業關鍵人才實務能力，讓台灣穩占全球半導體及物聯網關鍵地位。（編輯：郭無患）1130127