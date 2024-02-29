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台電：民生低段電價20年未漲 將提報審議會適度調整

2024/2/29 11:14（2/29 11:34 更新）
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台電預計調整低段數電價，民生用電全面調漲可能性高。圖為台北市中正區牆面上整排的冷氣室外機。（中央社檔案照片）
台電預計調整低段數電價，民生用電全面調漲可能性高。圖為台北市中正區牆面上整排的冷氣室外機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北29日電）針對民生用電全面調漲可能性高，台電發言人蔡志孟今天表示，前兩次電價調整僅民生高段數用電有調漲，確實引發工商界反彈，為求公平，此次考量低段數電價已20年未調漲，早偏離合理成本，將提報電價審議會適度調整。

經濟部預計3月下旬召開電價費率審議會，決定4月以後電價，各界普遍認為此次產業、民生用電均會調漲。

蔡志孟今天出席「台電與日本IHI、住友商事混氨技術合作備忘錄簽署儀式」，會後接受媒體訪問表示，台電歷次電價調整在提報電價費率審議會時，都會對各方各面影響進行說明，包含民生、工業、生產力與物價指數，意即電價調整是整體考量結果，最後交給審議會委員決定。

近來工商界紛紛表達對電價看法，可以理解電價需反映成本，不過電價調漲對產業、民生等將有所衝擊，盼政府研擬配套措施。對此，蔡志孟表示，持續與產業界溝通，現在看來大家對電價調漲有共識，至於調漲與分配方式則由審議會裁決。

對於民生用電全面調漲可能性高，他表示，前兩次電價調整僅民生高段數用電有調漲，確實引發工商界反彈，因大家都在用電，要公平需適度反映電力成本，包含民生低段數電價20年來不但沒調漲反而還降價，從過去每度2.1元降至1.63元，早偏離合理成本，如何適度調整也會提報審議會。（編輯：林淑媛）1130229

#經濟部
#電價
#台電
#蔡志孟
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