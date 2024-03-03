能源政策致虧損？台電：主因為燃料支出翻倍

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（中央社記者蘇思云台北3日電）媒體評論指出政府能源政策「非核展綠」，造成台電鉅額虧損。台電今天澄清，俄烏戰爭造成國際燃料價格上漲，台電連續2年燃料支出超過新台幣6000億元以上，均較戰前增加1倍，才是虧損主因。

風傳媒評論內容3月1日質疑，台灣電價不該漲這麼高、台電不該虧這麼多。

台電今天發布新聞稿說明，由於俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，2023年國際燃料價格雖有回穩，但仍處於高檔，發購電燃料成本已連續2年超過新台幣6000億元，為整體支出大宗，跟戰前約3000億元的燃料支出相比，增加超過1倍。

相較之下，台電指出，2023年再生能源購電的支出約900億元，占總支出不到10%，顯見燃料支出翻倍大增是近年台電虧損主因。

台電進一步說明，若以2015年的能源結構來看，在當年核能發電占比高達16%、火力發電占比78%的情況下，若改用2023年的燃料價格來計算，2015年受燃料影響成本將由3000多億元提升至5800多億元，每度電售電成本也將提升至與去年計入疫後特別條例撥補的每度平均售電成本3.95元相當，這反映燃料成本上升對於台電財務的實際影響。

台電說明，使用綠電已是國際趨勢，也成為國家產業剛性需求。再生能源躉購制度是世界各國推動綠能發展普遍使用的機制，並非台灣所獨有。有愈來愈多的綠電業者開始選擇賣給民間企業，去年綠電轉、直供度數已達約17億度，相較2022年成長5成以上。隨著技術成熟，躉購費率逐年下降，業者將陸續轉供綠電給民間企業，就不需台電支出。

台電強調，台電承擔減緩通膨的政策任務，穩定物價上扮演「消波塊」角色，抵擋輸入性通膨，且國內電價方案已盡量細緻化，有效穩定電價和控制物價波動。

為維持穩定供電，須仰賴永續的財務支持，台電將針對未來的燃料成本和電業營運成本充分說明，以利電價費率審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢及產業競爭力等因素後，決定電價是否調整、如何調整。（編輯：楊凱翔）1130303