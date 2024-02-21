台積電設廠 熊本縣知事熱門候選人：助日本國際化

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（中央社記者楊明珠熊本21日專電）台積電熊本廠24日開幕，熊本縣前副知事、正在參選新任知事的木村敬今天接受中央社專訪表示，台積電在熊本設廠的加乘效益多，希望將它最大化，日本可透過台灣更了解世界。

49歲的木村敬是現任熊本縣知事蒲島郁夫過去在東京大學任教時的學生，木村於2008年受蒲島之邀來到熊本縣工作，推動多項業務，包括知名吉祥物「熊本熊」推廣全球。因蒲島無意連任，受到執政黨自民黨推薦，木村2月7日宣布參選知事，他的勁敵是58歲前熊本市長幸山政史。選舉將於3月24日舉行投開票。木村被視為蒲島的接班人，選情看好。

對於台積電熊本廠將於24日開幕，木村表示，這為熊本帶來巨大的經濟效益，日本九州的金融團體估算，台積電設廠為熊本縣帶來至少10年6.9兆日圓的經濟效益。

木村7日宣布參選知事時就表示，「一定要讓台積電在熊本設廠的間接經濟效益加乘」。

中央社記者問到經濟效益具體為何，他答說，在半導體方面，與台積電有生意往來的企業很多是在熊本，今後將增多。此外，與台積電進行合作的企業，譬如索尼（SONY）、東京威力科創（Tokyo Electron）等日本知名半導體企業會強化在熊本的機能，這也是重要的間接經濟效益。

他特別強調熊本九州與台灣的友好關係。熊本九州與台灣是互為鄰居的島嶼，搭飛機約2小時可飛抵，除了距離中國大陸近以外，台灣與日本的九州距離很近，九州與台灣關係深化，經濟關係就會密切連結，日本可藉此國際化，可以透過台灣了解世界。

木村認為：「日本為了要國際化，應該好好的將台積電在熊本設廠的效益發揮到極致。」

木村還指出，現在因為台積電在熊本設廠，在日本經商的台灣人或台裔日本人想在熊本縣打造「台灣城」（Taiwan town），想打造具台灣風的城鎮，這就如有所謂的「韓國城」、「中國城」，他很歡迎有人想在熊本打造台灣城。

木村也聽聞旅日台僑想在熊本設立中華學校，認為這是一件好事。他說，如果有人想讓小孩在外國接受中文教育，很期待熊本有此學習據點。

他提高音量說：「我超喜歡台灣，期盼台日友誼長存。」

此外，針對台積電本月初宣布將在熊本建第二廠一事，有媒體報導，熊本縣民又期待又不安，因為很可能工業用地不足、人才不足。

對此，木村認為，台積電在熊本設第二廠的用地是可確保的。配合第二廠興建，台商進駐的可能性增加，為接納台商的土地，熊本正在籌備，這是現在進行式。

關於人才培育問題，木村表示，國立熊本大學已設立半導體學系，明年4月將正式展開人才培育，日本一流學府東京大學等學校將派人來指導；如果可以，他很期盼也很歡迎台灣有多一點技術人才到熊本。

因為台積電到熊本設廠，掀起一股投資風，台積電熊本廠位於熊本縣菊陽町這座4萬4000人的小鎮，這座小鎮去年的土地價格是前年的119.0%，漲幅居日本全國第二。對於地價飆漲，有些當地居民不太滿意。

對此，木村表示，確實有人會因地價飆漲感到困擾，日本長年以來景氣差，地價也沒漲，現在睽違許久的地價上漲情況明顯，有人覺得高興，但也有人覺得固定資產稅上漲，感到不滿。

他認為，日本長期以來景氣差，好不容易現在可以和世界一樣景氣好轉，薪資上漲，當然也有物價上漲、地價上漲的情況，這很普通，在經濟上是理所當然的事。日本為了要擺脫通貨緊縮，這次台積電在熊本設廠一事一定要成功。

木村在受訪最後表示，8年前熊本發生地震，副總統賴清德當時是台南市長，在地震發生後不久造訪熊本，當時高雄市長陳菊也一起到熊本，捐贈巨額善款，「當時的恩情，熊本人永生難忘」。

木村說：「賴桑當選總統，對熊本人來說感到很幸福、很高興，熊本縣民大家都很高興，如果我能當上知事，很希望能以知事的身分拜會賴總統。去年，我也曾與賴副總統透過視訊交流，期待下次能面對面交流。」（編輯：周永捷）1130221