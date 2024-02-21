台日半導體產業合作 童子賢：上下游關係緊密

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（中央社記者江明晏台北21日電）針對台日半導體產業合作，童子賢今天表示，台積電在日本設廠是一個好選擇，日本勤奮敬業的精神，適合精雕細琢打造3奈米、5奈米矽晶圓，且半導體上游精密化學材料，只有日本福島、九州附近能生產，算是上下游緊密合作關係。

和碩董事長童子賢今天出席國際書展講座，點名電動車、AI、5G、衛星通訊及新能源，是台灣科技產業未來價值鏈版圖的5大重點。

他針對台灣能源政策、物價、印度製造與台日半導體產業合作等議題，接受媒體訪問。談及台灣用電政策，他表示，台灣的電價相對全球來說是較低的，台灣的電可能是最便宜前10名，這是因為政府為了照顧民生，壓低電價，但台灣不產能源，大部分能源需進口，應適當調整電價。

他也說，台灣物價相對於國民所得是合理的，與日本、韓國等相比，台灣的物價較低，關鍵是政府透過壓低油電價格來平抑物價，讓民眾享有穩定生活。他認為是好的，但不支持電價快速大幅度調漲。

針對台積電日本設廠及雙方在產業的互補性，童子賢認為，台積電在日本設廠是一個好的選擇，日本勤奮敬業精神是一個好的文化背景，可能適合精雕細琢打造3奈米、5奈米矽晶圓，兩者看起來是滿契合的。

他進一步說，如果放大到整個ICT產業，台灣與日本產業有競爭，也有互補和上下游關係。例如任天堂、Sony等客戶，日本和台灣有70%是上下游和互補關係。以台積電而言，日本福島地震時，台積電產能緊縮很緊張，因為相關精密化學材料只有日本福島、九州附近能夠做，韓國、台灣都沒辦法，台日半導體產業算是上下游合作關係，且關係緊密。

至於摺疊手機的市場前景，童子賢說，摺疊手機雖然有其獨特性，但經過5、6年普及率還是不高，有其弱點，主要是因為摺疊後的厚度增加2倍及摺痕的存在，導致部分消費者對此不太接受，不預期很快會成為大流行。

談及印度市場潛力，童子賢說，長期趨勢來說，印度被視為一個重要的製造基地和消費市場，類似25年前的中國，預期印度在地消費和製造是重要趨勢；但有政策法令的短期波動，而印度3、4年前當地只有手機製造，現在出現筆電製造只是一個代表，其他ICT產品如遊戲機、網通等設備也會開始，印度製造體系會很快變得更成熟，企業前進印度的趨勢不變。（編輯：張良知）1130221