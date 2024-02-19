賴清德：日本挺台積電 對台日產業合作有重要意義

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（中央社記者葉素萍台北19日電）台積電日本熊本廠2月24日開幕，副總統賴清德今天接見日本國會議員，感謝日本政府與國會對台積電在熊本投資大力支持，台積電也決定在熊本興建2廠，他相信對台灣與日本未來產業合作，共同面對智慧新時代，有重大意義。

賴副總統今天總統府接見日本參議員北村經夫與堀井巖，賴副總統說，台灣1月13日完成一場歷史性選舉，台灣人民用神聖選票選擇國家方向，要繼續在民主道路走入世界，持續壯大台灣。

賴副總統指出，感謝日本國會與日本政府第一時間表達祝賀，北村經夫與堀井巖到台灣當面恭賀，非常感謝；他也希望台灣跟日本在過去建立基礎上，持續加強關係，進行各項合作。

賴副總統表示，24日台積電在熊本的晶圓廠就要開幕運轉，非常感謝日本政府、日本國會大力支持台積電在熊本投資，所以很快速的、1年8個月廠房就蓋起來了。

他說，台積電在熊本投資，現在也決定興建2廠，他相信對台灣與日本未來的產業合作，共同面對智慧新時代一定有重大意義。

賴副總統表示，到日本投資的台灣晶圓廠，不只有台積電，包括聯電、力積電、日月光都過去了；台灣的晶圓廠到日本投資，得到日本國會與日本政府支持，他相信對未來台日合作一定有莫大幫助。

賴副總統說，北村經夫與堀井巖在日本國會長期關注台海和平穩定，在國防、國安、外交領域都有很大的研究、經驗與貢獻，他非常期待未來台灣與日本在區域和平穩定上，能得到兩名參議員支持。

此外，已故日本前首相安倍晉三的母親安倍洋子日前離世，賴副總統說，他要表達哀悼之意，去年7月，北村經夫陪同安倍晉三夫人安倍昭惠來台訪問，希望安倍的家人能夠節哀。

隨後致詞的北村經夫說，他知道總統蔡英文、副總統賴清德透過社群平台，哀悼安倍洋子，這次到台灣訪問之前，有跟安倍昭惠見面，安倍昭惠託他向蔡總統、賴副總統轉達感謝。

北村經夫說，他要再次恭賀賴清德這次大選取得勝利，成為下任總統。

北村經夫表示，他去年有幸拜會賴副總統，除了在政治上的力量更加茁壯以外，賴副總統面貌與風格，也比去年看起來更加茁壯。

北村經夫說，台日是患難見真情的友誼關係，日本能登半島1月發生地震，許多台灣人士踴躍捐助善款，再次彰顯，台灣與日本是真正的友人，他要深深感謝台灣協助。

北村經夫期待，賴清德擔任總統後，能持續推動台日兩國國會議員交流，並讓台日在各層面的交流合作更上層樓，包括安全保障領域、經濟、觀光、社會福利等面向，台日都必須加強合作，其中，又以經濟關係的強化是重要項目。（編輯：蘇志宗）1130219

副總統賴清德（前右）19日上午在總統府接見日本參議員北村經夫（左2）與堀井巖（左1），對他們來訪表達誠摯歡迎。中央社記者鄭傑文攝 113年2月19日