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首頁 / 政治

朱立倫盼總統喊停大罷免 民進黨：國民黨打人喊救人

2025/2/23 21:08
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（中央社記者溫貴香台北23日電）國民黨主席朱立倫盼總統賴清德出面喊停大罷免，民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨在各地沒有設攤連署，卻突然送出立委罷免提議，可見早就預謀並用政黨之力發動大罷免，請國民黨不要打人喊救人。

國民黨日前公布最新民調，有高達56%的民眾支持立即停止大罷免，國民黨主席朱立倫今天出席嘉義縣黨部新春團拜時表示，期盼賴總統站出來「喊停大罷免」，讓全民回歸經濟、拚民生。

吳崢晚間對此表示，國民黨在各地沒有設攤連署，卻突然送出立委罷免提議，且頻頻被抓包冒名連署，社會強烈質疑國民黨抄名冊，可見早就預謀並用政黨之力發動大罷免，請國民黨不要打人喊救人。

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吳崢指出，賴總統上任至今不斷努力拚經濟、拚民生，反而是國民黨在立法院不斷惡意刪凍總預算，阻礙國家發展、阻礙地方建設，阻止人民生活變得更好。正是這些惡劣政治鬥爭手段，才激起公民團體憤怒，發起公民罷免行動。

吳崢表示，解鈴還須繫鈴人，賴總統與行政院長卓榮泰已試圖窮盡所有憲政手段來化解僵局，國民黨應該停止嘴巴說要拚民生，卻在國會推動毀憲亂政法案的兩面手法，讓朝野可以在憲政手段內共同尋找可行的最大公約數，才能化解當前僵局。（編輯：林克倫）1140223

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