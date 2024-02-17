台積電赴日設廠經濟效益逾1.4兆元 甚至帶動夜生活

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（中央社東京17日綜合外電報導）台積電日本熊本廠將於2月24日開幕，日本九州金融集團估算，台積電設廠經濟效益高達6兆8518億日圓（約新台幣1兆4400億元）。有日媒報導，台積電進駐甚至帶動當地夜生活。

日媒現代BUSINESS報導，九州金融集團曾估算，台積電赴日設廠從2022年起算10年經濟效益高達6兆8518億日圓，台積電工廠所在地熊本縣菊陽町一名町議員就說，「（台積電進駐）對町來說是百年一遇的重大機會」。

隨著台積電進駐也帶動當地夜生活。一名在熊本市經營酒吧的男性說，甚至有一個晚上就豪擲30萬日圓的客人。其中一人是建設業相關的公司老闆，全身上下都是義大利名牌，去年底連續3天4人同行，每天都花費100萬日圓。

鄰近台積電工廠的便利商店老闆也對台積電帶動的經濟效益大感吃驚。

這名老闆說，跟台積電設廠前相比，目前光是便當跟熟食的銷售額已達5倍之多，「感覺商品一上架就賣光」。根據便利商店母公司負責人說法，這裡似乎是全日本營業額成長最快速的地區。

另外，有業者指出，台積電祭出時薪3000日圓招募工廠內員工餐廳打工人員，這讓他們也必須跟著調漲時薪，漲幅約200日圓。

離台積電工廠所在菊陽町車程約半小時的一處美式大型賣場，開出的時薪也有1500日圓，跟熊本縣平均最低薪資的時薪898日圓相比，當地人勢必會往外資企業工作，這會導致熊本當地店家不調高時薪就找不到人手，據稱已開始出現因此不得不關門的店家。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1130217