看好台積電日本廠商機 航空免稅品銷售估增3成

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（中央社記者江明晏台北16日電）易飛網子公司飛買家跨入機上免稅品領域，董事長周育蔚看好台積電在日本熊本建廠，將帶動飛機上的消費商機，預期今年整體機上免稅品銷售將年成長3成。

易飛網旗下子公司飛買家為虎航機上免稅品運營商，董事長周育蔚透過新聞稿表示，春節旅遊潮載客率已超越疫前水準，反映航空旅行需求持續回升，預期今年機上免稅品銷售將更上一層樓，力拚成長3成。

周育蔚指出，公司自從跨入機上免稅品總運營商的領域，在虎航取得佳績，看好台積電在日本熊本建晶圓廠，虎航現有福岡、佐賀兩條航線，距離熊本車程均僅約1小時20分鐘，預期也會帶動飛機上的消費商機，成為今年營運成長的助力。

此外，飛買家去年第4季獲得越南航空10年長約，預計4月將實際接手飛機上的商品銷售，正式成為台灣第一家跨足國際航空免稅市場的企業。

飛買家指出，飛買家自2015年成立之後，營收逐步成長，2022年營收1.4億元，2023年營收逾新台幣6億元，年成長幅度超過300%，其中虎航機上免稅品占50%，另一半來自機場SIM卡、WIFI營收，同時看好今年營運表現有進一步的成長。（編輯：林興盟）1130216