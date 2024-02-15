台銀呂桔誠看龍年經濟成長可保3 福岡辦事處3月開幕

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（中央社記者張璦台北15日電）大年初六正式開工，台銀董事長呂桔誠今天表示，龍年景氣將「穩健前行」，認同主計總處預測台灣經濟成長率將達約3.3%，預估今年台銀獲利將優於去年；同時，他指出，台銀福岡辦事處預計將在3月22日開幕。

國銀龍頭台灣銀行今天在總行古蹟營業大廳舉辦開工慶祝活動，邀請音樂家現場演奏古典樂，呂桔誠表示，希望藉由文藝活動為新年迎來好的開始，他並親自贈送橘子給總行人員，祝福龍年大「桔」大利。

呂桔誠說，過年期間他與來自不同產業的人士交流，感受到不同產業將面對不同的挑戰與機會，但整體而言，今年景氣將「穩健前行」，主計總處預測2024年經濟成長率達約3.3%，「我個人蠻贊同主計總處的看法」。

他進一步指出，目前來看，景氣整體有「加溫的感覺」，不僅餐廳難訂位、百貨生意佳，也反映在春節前後臨櫃、ATM新鈔提領金額高達新台幣867億元。

媒體關切今年台銀獲利展望，呂桔誠表示，去年稅前盈餘達284億元，若加上政策負擔的99億元，已達383億元，1月也有好的開始，稅前淨利37.6億元，加上政策性負擔部分8.4億元，總計達到46億元，甚至優於部分金控，「（今年全年）一定會比去年好」。

同時，他指出，台銀資產負債管理審慎，長期維持「低逾放比、高備抵呆帳覆蓋率」，1月逾放比為0.086%，備抵呆帳覆蓋率為1696%；台銀房貸業務現已至少連續3年達標「兩千金」，今年新承作房貸金額同樣有機會站上2000億元。

此外，晶圓代工龍頭台積電赴日本設廠，帶動台資銀行設點熱潮，金管會2023年12月宣布核准台銀向日本主管機關申請設立福岡代表人辦事處，呂桔誠表示，預計3月22日開幕。

呂桔誠指出，台銀作為台灣半導體業的支持者，也支持其進行國際化布局，並提供一條龍、整合性服務，從國內總分行（DBU）到國際金融業務分行（OBU）以及海外分行，或在沒有設分行的地方先設辦事處，與當地領導銀行合作。

他進一步表示，台銀長年在日本與3間大型銀行密切合作，包括SMBC（三井住友銀行）、Mizuho（瑞穗銀行）以及UFJ（三菱日聯銀行）。（編輯：楊凱翔）1130215