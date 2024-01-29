台銀呂桔誠教戰提前換新鈔 拚龍年獲利續創高
2024/1/29 13:28（1/29 15:58 更新）
（中央社記者張璦、羅元駿台北29日電）農曆春節將至，臨櫃換新鈔將於2月1日開跑，台灣銀行董事長呂桔誠今天指出，現已啟動ATM換鈔，民眾可先多加利用；同時，他表示，台銀2023年稅前盈餘逾新台幣284億元，加計政策性任務，獲利達384億元創新高，今年將繼續努力。
台銀今天在總行古蹟營業大廳舉辦新春揮毫活動，邀請書法名家現場揮毫寫春聯，免費送給民眾，呂桔誠致詞時指出，台銀未來將持續推廣藝文傳承，落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理），隨龍年新春將近，他也預祝民眾新春愉快、來年更發達。
呂桔誠會後受訪時表示，台銀換新鈔措施已準備就緒，營業據點現在設有裝填新鈔的ATM，提前紓解人潮，2月1日換新鈔正式開跑時，將設置專屬櫃檯供客戶臨櫃兌換，滿足大眾需求。
2023年整體國銀繳出獲利佳績，媒體關切台銀營運狀況，呂桔誠指出，近年台銀質與量均「脫胎換骨」，去年台銀稅前盈餘逾284億元，加計政策性任務負擔部分，則達384億元，寫歷史新高。
呂桔誠進一步表示，台銀去年不只盈餘好，資產品質也相當優良，逾放比為0.086%，備抵呆帳覆蓋率為1726%；至於今年獲利能否再創新高，他指出，會繼續與員工攜手努力。
加薪方面，呂桔誠說，台銀2年檢討一次員工薪酬，去年已有調薪，今年會檢視去年、今年上半年績效再做評估，若拍板加薪，將於明年反映。（編輯：楊凱翔）1130129
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