台銀ATM提領新鈔逾90萬人次 臨櫃現鈔充分供應

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（中央社記者張璦台北1日電）農曆新年將至，台灣銀行「鈔」前部署，廣設裝填新鈔ATM、目前已有90萬人次兌領，紓解今天首日臨櫃換新鈔人潮，台銀董事長呂桔誠說，各分行也彈性加開櫃台，現鈔一定充分供應，為確保人人都能換到喜氣的紅色100元鈔票，每人次可換100張。

迎接農曆春節，中央銀行洽請8家金融機構、選定456家分行（郵局）作為指定兌鈔地點，民眾可於2月1日至2月7日、共5個營業日，就近至指定兌鈔地點換新鈔。

呂桔誠在台銀總行巡視首日兌換情況時受訪表示，今年臨櫃換新鈔人潮顯然有極大紓解，因為台銀人員已先在各分行設置裝填新鈔的ATM；事實上，截至目前已有90萬人次透過台銀ATM兌換新鈔，一切都相當順暢。

臨櫃方面，呂桔誠指出，各分行也彈性多開設受理兌換新鈔的櫃台，且員工事前已先做好演練，不論後勤支援或前台秩序維護，均調派更多人力，服務有需求的民眾。

至於新鈔供給，他指出，一定是「充分供應」，雖然各種鈔票都有人兌換，但台灣人過新年喜歡看到紅色，100元現鈔尤為討喜，因此100元鈔票每一個人次兌換100張，確保人人都能換新鈔、過好年。

除台銀，另7個可換新鈔的金融機構為台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司。（編輯：楊凱翔）1130201