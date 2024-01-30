春節期間中油汽柴油價格只跌不漲 天然氣瓦斯凍漲至2月底

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（中央社記者賴于榛台北30日電）農曆春節將屆，行政院今天召開穩定物價小組會議，確定中油公司汽柴油價格在2月5日至2月18日春節期間只跌不漲，另外，天然氣及桶裝瓦斯至2月底也不漲，同時將強化監測年節應景商品價格。

行政院副院長鄭文燦今天召開「穩定物價小組」會議，農業部會中說明，參考往年供應量及近日市場供需情形，加強調配市場供給，增加重要農產品供應量，包括：毛豬、白肉雞、土雞等重要畜禽產品增加8%至23%、蔬菜及水果增加38%至73%、水產品增加30%、花卉增加188%，以充裕年節需求。

春節將帶動觀光景點餐飲消費需求，鄭文燦要求農業部強化監測市場及產業情況，適時調配供應市場貨源，確保各類食材供應無虞，滿足各地區需求。

至於雞蛋部分，農業部會中指出，已持續協調養雞協會輔導蛋農，強化禽舍生物安全保護及保溫作業，降低寒害風險，加上新母雞漸投入生產，雞蛋產能回復，每日供應量達2430萬顆，可充分供應。

經濟部日前訪查超市、量販店等連鎖通路，以及北中南11處傳統市場販售之佛跳牆、雞湯、蘿蔔糕、香腸、開心果及瓜子等應節商品價格進行訪查，未有價格異常波動情形。鄭文燦則提醒，須密切注意、加強監測年節需求量較大、民眾感受較深的春節應景商品價格變動。

經濟部會中表示，已要求國營事業配合穩定物價，例如中油公司汽柴油價格在2月5日至2月18日春節期間只跌不漲、天然氣及桶裝瓦斯至2月底不漲、中油直營加油站春節洗車服務維持原價，另外台糖公司1公斤裝的小包裝砂糖及3公升裝的沙拉油零售價維持不變。

鄭文燦也提醒「物價聯合稽查小組」持續嚴查嚴辦囤積、哄抬、壟斷等不法行為，尤其要強化監測年節應景商品，包括熱銷年菜、美容美髮、汽車美容等價格變化的合理性，若有異常，即時啟動查處，防範不肖業者不當牟利。（編輯：林興盟）1130130