呂桔誠出任國經協會理事長 助台商布局美日等國

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（中央社記者劉千綾台北3日電）前台灣銀行董事長呂桔誠今天當選國經協會新任理事長，呂桔誠表示，將積極推動總體經貿外交，並推動榮邦計畫中半導體、智慧園區海外示範計畫等7項旗艦計畫，未來國經協會將協助台商布局全球。

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）今天下午召開第7屆第1次會員大會，會中順利完成選任理事長、副理事長和常務理監事等，由前台銀董事長呂桔誠高票當選新任理事長。此外，理事會通過呂桔誠提議，推舉前理事長高志尚為名譽理事長。

國經協會透過新聞稿表示，呂桔誠在金融領域推動永續發展兼容經營韌性，是首位擁有財金背景的經濟部國營會副主任委員，在任內推動多項國營事業再造工程，整體績效大幅改善，並歷任多項重要職務，包括行政院政務委員、財政部部長、中央銀行理事會理事、兆豐金控董事長及台灣銀行董事長等。

國經協會表示，呂桔誠在擔任公職及銀行公會理事長期間，致力於強化金融業法遵與自律機制，提升台灣國際能見度，促進金融穩定及金融業務發展，並在2022年獲頒金管會「一等金融專業獎章」的最高榮譽。

呂桔誠致詞時表示，國經協會成立20多年來，在歷任理事長的經營下，與各國建立堅實基礎，其中雙邊合作經濟會議建構與各國經貿關係，成為國家整體經貿外交一股力量。未來希望借重各位理事及監事的專業，善用台灣經濟優勢，尋求國際經濟合作共榮共贏，配合政府政策推動經貿外交。

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呂桔誠強調，未來將全力配合外交部積極推動「總體經貿外交」，以總統賴清德提出的價值外交與經濟日不落國政策核心，推動榮邦計畫中「五大信賴產業」的7項旗艦計畫，包括半導體供應鏈韌性、可信賴網路與數位治理、智慧園區海外示範計畫、智慧醫療、智慧農業、新能源與碳權合作及主權AI。

此外，國經協會將成立「American Desk」及「Japan Desk」，善用美日等國對台灣支持，進一步深化和擴大與世界各國的鏈結，協助台灣業者產業布局全球、行銷全世界。（編輯：楊凱翔）1131203