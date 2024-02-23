輝達財報激勵股市大漲 14檔海外ETF股價創高

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（中央社記者曾仁凱台北23日電）輝達（NVIDIA）財報繳出亮麗成績，點燃美股動能續創新高，台股早盤更是衝上萬九大關，另外有14檔海外ETF昨天股價也同步創下新高。

輝達日前公布截至1月28日的會計年度第4季財報成績，大幅優於市場預期，推升輝達22日在美股股價大漲16.4%，並激勵道瓊、費半指數收盤同步刷新歷史新高，台股指數今天早盤一度站上「萬九」大關。

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法人表示，市場已戲稱輝達撐起「全村希望」，成為全球股市的多頭指標。法人觀察，在台掛牌的海外ETF中，共有14檔在昨天站上歷史新高，其中今年以來含息報酬前5強分別為元大日經225的15.72%、國泰日經225的15.7%、凱基全球菁英55的14.3%、富邦未來13.13%，和富邦日本13.12%。

凱基全球菁英55基金經理人施政廷認為，2024年股市行情將回歸企業實質獲利驅動，他建議投資人在投資方向上，可關注淨利率高與資產周轉率佳的公司，避免重壓單一主題，並伺機分批布局建立部位，參與趨勢產業長線成長機會。（編輯：潘羿菁）1130223