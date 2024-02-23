蘇建榮：全球供應鏈重組 中國已非世界工廠

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（中央社記者謝方娪台北23日電）近年全球供應鏈重組，台灣金融研訓院董事長蘇建榮表示，現在生產已是民主對專制、呈現2陣營，這並非「去中國化」，而是「友岸外包」，原本中國是世界的工廠，現在供應鏈已分散至自由民主國家。

蘇建榮接受自由時報「官我什麼事」頻道專訪，於今天播出。

蘇建榮提到，近年全球供應鏈重組最主要是從美中貿易戰開始，加上科技戰及疫情關係，很多企業從中國撤出，轉往其他地方。

蘇建榮說，歐美國家本來希望透過中國加入WTO（世界貿易組織），讓中國經濟好轉、政治體制轉變，但發現事實上不然，中國挾經濟強勢，到處掠奪其他自由民主國家智慧財產、甚至技術。

他表示，中研院院士朱敬一出版的「價值戰爭」寫得很清楚，現在基本上已是民主對專制，也因此生產分成2個陣營趨勢愈趨明顯，在此情形下，民主陣營形成共識，若要生產，民主陣營內一起有個供應鏈，這不能稱「去中國化」，而是「友岸外包」。

蘇建榮指出，美國是台灣重要貿易夥伴，雙方簽署21世紀台美貿易倡議，很多台商原先從中國生產、再輸出到美國，現在就近在墨西哥生產後，直接進到美國，生產供應鏈已轉變；原本中國是世界的工廠，現在已不是，而是分散到自由民主國家去。

蘇建榮認為，台灣半導體產業在日本、美國甚至歐洲，均受高度重視，不過，台灣除了大型企業外，中小企業同樣非常重要，中小企業活力比想像中高、投資靈活性也更大，在全球供應鏈裡扮演角色不可忽視。

面對2050淨零轉型目標，蘇建榮認為，台灣財政將面臨2種風險，一是實體風險，必須強化國家財政氣候韌性，即在受氣候衝擊的時候，國家財政是否有辦法因應衝擊帶來的負擔；其次是轉型風險。

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蘇建榮說，面對淨零，公正轉型同樣很重要，中小企業可能沒能力負擔轉型風險，政府如何協助中小企業相當關鍵，未來財政規劃必須非常審慎，包括財政政策、金融面挹注，也需要地方政府與中央政府攜手合作等。

蘇建榮提醒，越晚邁向淨零轉型，轉型成本越高，若台灣能及早因應調整，可用時間換取空間，讓轉型成本逐年分攤，而非一下子扛龐大負擔；金管會已訂定「綠色金融行動方案3.0」，金融業未來如何走，可按規劃進行，金管會亦已委託金研院、證基會及保發中心負責永續金融評鑑，鼓勵金融業朝永續金融邁進。（編輯：張均懋）1130223