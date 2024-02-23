首屆永續金融評鑑12家獲獎 將擴大評鑑發揮影響力

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（中央社記者羅元駿台北23日電）第1屆永續金融評鑑結果今天公布，首屆共有12家業者獲獎，金管會盼透過評鑑促進業者重視永續經營規劃與服務品質。證基會表示，今年將擴大受評機構，預計從57家增至79家，希望金融業在淨零轉型發揮影響力。

金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會與財團法人保險事業發展中心今天舉辦第1屆永續金融評鑑頒獎典禮，首屆受理57家評鑑，最後公布排名前20%業者，但不公布成績高低排名，以激勵優良金融業者發揮標竿功能。

金融研訓院董事長蘇建榮致詞指出，金管會「綠色金融行動方案3.0」框架下，推出永續金融評鑑機制，目的是促進金融業強化永續經營規劃和服務品質，納入淨零決策考量與強化氣候韌性，進一步擴大金融產業對永續的影響力。

蘇建榮也說明，因銀行、證券與保險金融三業的屬性、機構業務特質不同無法互相比較，因此三業間的評鑑分數結果不具相互比較性。

證基會董事長張傳章致詞表示，今年第2屆評鑑將納入上市櫃金控旗下證券共14家、資產管理規模逾新台幣6000億元以上的投信業共5家與上市保險業3家，總計第2屆永續金融評鑑，共79家金融機構將受評。

保發中心董事長簡仲明表示，將協助企業繼續朝永續發展前進，增加面對氣候風險變遷的韌性。

第1屆永續金融評鑑得獎業者，包括元大銀、中信銀、玉山銀、北富銀、第一銀、國泰世華銀、彰銀、宏遠證券、統一證券、南山人壽、國泰人壽、富邦人壽。（編輯：潘羿菁）1130223