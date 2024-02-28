外媒指蘋果取消發展10年Apple car電動車 將聚焦AI領域

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（中央社舊金山27日綜合外電報導）路透社和英國「金融時報」等媒體今天引述知情人士報導，蘋果公司（Apple）取消了10年前啟動的電動車計畫，研究經費將轉投生成式人工智慧（AI）。

蘋果股價午後上漲0.7%，收復稍早部分跌幅。

根據率先報導相關發展的彭博（Bloomberg News）消息，負責電動車計畫的多名員工將被調到蘋果的AI部門。據報導，不具名消息人士透露，蘋果今天對內部宣布此事，令參與計畫的近2000名員工感到驚訝。

蘋果拒絕對此置評。

路透社指出，為抑制通貨膨脹而採取的高利率措施削弱了消費者信心，導致對通常價格較高的電動車需求放緩，促使電動車產業裁員和減產。電動車龍頭特斯拉（Tesla）等多家汽車大廠已決定撤回投資，其中一些計畫轉為聚焦油電混合車而非純電動車。

隨著一波席捲加州矽谷（Silicon Valley）的自動駕駛汽車熱潮，蘋果在10年前啟動了「泰坦計畫」（Project Titan）。儘管蘋果對投入電動車領域三緘其口，但外界大多曉得泰坦計畫著重自駕科技。

路透社2020年報導，蘋果考慮最快在2024年或2025年發表一款汽車，但過程並不順利，即使在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂全球汽車業前就已是如此。

蘋果在調整軟體做法後，於2019年解僱了「泰坦計畫」190名員工。

概念車的設計也出現變化，從一款脫離傳統汽車設計的革命性無方向盤自駕車，變成一款具備先進駕駛輔助功能但偏向傳統的汽車。

據「金融時報」（Financial Times）報導，蘋果決定結束旗下汽車計畫，準備公布更多在快速發展的生成式AI領域工作細節。投資人關注焦點在於蘋果何時會為旗下智慧型手機帶來新功能，以跟上三星（Samsung）和谷歌（Google）等競爭對手的步伐。（譯者：盧映孜/核稿：侯姿瑩）1130228