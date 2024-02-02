蘋果：今年將公布AI技術成果 在生成式AI有商機

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）蘋果（Apple）今天公布財報優於預期，執行長庫克表示，今年晚些時候將公布在人工智慧（AI）技術研發成果細節，蘋果指出，在生成式AI應用擁有龐大商機。外媒分析，蘋果6月在WWDC大會上可能公布最新iOS 18作業系統，將全面導入生成式AI技術。

蘋果今天凌晨公布2024會計年度第1季（截至2023年12月底）的季度財報，根據國外科技網站MacRumors報導，執行長庫克（Tim Cook）在線上法人會議中表示，蘋果投入相當多的研發時間和心力在人工智慧技術，預估今年晚些時候將公布成果細節。

法人問及在生成式AI（Gen-AI）投資進展，蘋果指出，在開發相關產品、軟體以及服務等，並未減少投資，預期今年將有新進展，蘋果在生成式AI應用擁有龐大商機。

MacRumors分析，蘋果可能將AI功能整合進跨平台裝置的iOS作業系統內，除了革新語音助理軟體Siri功能外，也可能在Apple Music、Pages、Xcode等App應用軟體提升AI功能。

9To5Mac分析，蘋果在6月的WWDC全球開發者大會上，可能公布最新iOS 18作業系統，將全面導入生成式AI技術。

展望到3月底的單季營運表現，蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）預估，公司整體營收和iPhone業績將較上一年同期相當，預期服務項目營收可年增雙位數百分比，預估單季毛利率在46%至47%區間。

蘋果到去年12月底的單季營收1195.75億美元，年增2%，獲利339.16億美元，年增13%，美股基本純益2.19美元，其中iPhone項目營收697.02億美元，年增6%，單季財報獲利和iPhone營收優於市場預期。

蘋果iPhone營收占比58.3%，服務項目營收231.17億美元，年增11.3%，創歷史單季新高，服務項目占比19.3%。（編輯：楊凱翔）1130202