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首頁 / 科技

蘋果Vision Pro爆退貨潮 外媒：舒適度不足是主因

2024/2/16 10:16（2/16 10:34 更新）
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蘋果去年發表空間運算設備Vision Pro。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北16日電）蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro上市後，不少人拍攝開箱影片或實際上街使用，掀起話題。不過外媒指出，部分買家與Vision Pro的「蜜月期」已經結束，開始陸續退貨，主要問題在於舒適度不足。

科技新聞網站The Verge報導，蘋果官網允許買家在14天內退貨，對於Vision Pro首批買家而言，已接近退貨期限，過去幾天可以看到越來越多用戶在社群網站上發文說，準備退貨這款要價約3500美元（約新台幣11萬元）的頭戴式裝置。

報導指出，舒適度問題是使用者決定退貨Vision Pro的最主要原因，有用戶提到這款裝置導致頭痛或頭暈，也有人抱怨裝置配重偏向前方。

The Verge產品經理奧托拉尼（Parker Ortolani）認為，使用Vision Pro可能導致他的眼球血管破裂（a burst blood vessel），其他用戶也提到眼球充血類似問題。不過報導強調，平心而論，過去幾年所有虛擬實境（VR）設備用戶都曾經發生眼睛乾澀和充血問題。

奧托拉尼補充說，儘管Vision Pro使用起來如同他想像般的神奇，但即使短時間配戴也相當不舒服，問題出在重量和頭帶設計，這讓他想使用這款裝置，卻又害怕戴上它。

在社群平台Reddit有用戶表示，如果在Vision Pro上沒有足夠的遊戲、娛樂性不足，或是不用Vision Pro從事生產力工作，就沒有留下它的理由。

The Verge指出，許多決定退貨的使用者也說，希望試試看第2代Vision Pro，目前很難看出早期嘗鮮者的意見將如何影響Vision Pro的發展。（編輯：楊凱翔）1130216

#VR
#Vision Pro
#蘋果
#虛擬實境
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