直球對決蘋果Vision Pro 祖克柏：Quest 3更好

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（中央社記者吳家豪台北15日電）蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro上市後掀起話題，Facebook（臉書）母公司Meta執行長祖克柏卻不以為然，他實際試用Vision Pro後表示，Meta旗下混合實境（MR）頭戴式裝置Quest 3價格更低、更適合大眾市場相關應用，「是更好的產品」。

祖克柏（Mark Zuckerberg）14日在社群平台Instagram發布用Quest 3拍攝的影片，談到Quest 3跟Vision Pro一樣擁有高解析度的顯示效果，在設計上適合更廣泛的應用，例如玩遊戲、與朋友社交互動等，而且重量更輕、配戴更舒適，攜帶出門不需要外接電源線。

祖克柏說，Vision Pro在移動中使用會產生畫面模糊，Quest 3能夠保持清晰。儘管Vision Pro提高解析度是很棒的事情，但他也對蘋果在Vision Pro整體品質和舒適度等各方面做出多少妥協（trade off）感到驚訝。

祖克柏指出，Vision Pro的眼球追蹤技術相當不錯，但對於打字等較複雜的輸入場景，實體鍵盤還是目前較適合的輸入方式之一。

祖克柏表示，很多人認為Vision Pro是蘋果推出的產品，定價超過3000美元（約新台幣9.4萬元），應該有更好的品質，但他試用後發現，Quest 3其實更適合大眾市場相關應用。

他也提到，蘋果在行動裝置封閉系統是佼佼者，但從以往經驗來看，微軟在個人電腦（PC）市場推動的開放系統取得成功，他相信Meta推動的開放系統也將在未來取得成功。（編輯：楊蘭軒）1130215