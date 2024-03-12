習近平對報告有意見？ 港媒：人大委員長台上被訓

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（中央社台北12日電）香港明報報導，中國兩會期間，坐在主席台中央的中共總書記習近平向來端坐如山，但這次他不僅翻開報告，甚至還拿起報告對人大委員長趙樂際講話，表情嚴肅，不時點著報告甚至敲敲桌子，氣氛凝重。

明報9日報導，在8日的全國人大全體會議上，趙樂際及最高法院院長張軍、最高檢察院檢察長應勇進行「兩高」報告。在張軍宣讀報告期間，一直認真看報告內容的李強似乎發現了什麼問題，他持報告轉身向習近平報告。

習李兩人傾談半刻，坐在李強旁邊的全國政協主席王滬寧也加入討論。不僅習李王三人談話，一旁的國務院副總理劉國中和北京書記尹力兩位政治局委員也同時聊了起來。

之後張軍報告期間，習近平大半數時間認真看報告，甚至還拿出筆在報告上寫下幾個字。李強及王滬寧2人還時不時交換一下意見，習也不時插話。

連坐在王滬寧身邊的國務院副總理丁薛祥都詢問了情況，國家副主席韓正和外長王毅也短暫交流。

而當應勇發表報告時，這場「大討論」又加入了坐在習近平另一邊的趙樂際。

習近平當時拿起報告面向趙樂際講話，表情嚴肅，不時點著報告甚至敲敲桌子，百公尺外的記者也似乎感受到些許凝重氣氛。

在長達3分鐘的時間裏，趙樂際一直側身聽講，習近平最後將報告輕拍在桌上結束談話，趙樂際則趕忙拿起筆開始寫字，後面的應勇宣讀報告期間，趙樂際幾乎沒再抬起頭。

過往坐在主席台中央的國家主席習近平在全體大會上，一般都端坐如山，罕有翻開放在身前桌面的報告，這次公開對官員交談以及敲敲桌子的行為引發討論。

2022年中共前總書記胡錦濤在20大會場疑似欲翻閱桌上文件「被離場」，當時他坐在習近平左側，習向遠方召喚一名工作人員處理，結果胡非自願被工作人員攙扶提前離場。但新華社官方推特帳號則表示，當時胡錦濤「身體不適」，事件也引起諸多揣測。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130312