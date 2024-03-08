更多編輯台推薦新聞：
1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國人大報告：推動中美洲議會取消台灣常駐觀察員

2024/3/8 13:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中國全國人大委員長趙樂際於今天發表人大常委會工作報告，提到過去一年人大的工作，包括參與推動中美洲議會取消「台灣地區『立法院』『常駐觀察員』地位」，接納中國全國人大為常駐觀察員。

中國14屆全國人大二次會議第二次全體會議今早舉行，全國人大委員長趙樂際發表人大常委會工作報告。

他提到全國人大過去一年的工作時，其中一部分是「多邊議會交往富有成效」。

他提到，人大派出28個團組出席20國集團（G20）議長會議、金磚國家議會論壇、各國議會聯盟會議、亞太議會論壇等多邊活動，促進中國理念和主張成為國際共識。

他又提到，「參與推動中美洲議會取消台灣地區『立法院』『常駐觀察員』地位，接納中國全國人大為常駐觀察員。

趙樂際表示，今後一年的工作，包括拓展深化人大對外交往，「運用法治方式開展涉外鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。

他又指，要加強涉外領域立法，制定關稅法，修改國境衛生檢疫法、反洗錢法，推動中國法域外適用的法律體系建設。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1130308

#中國
#全國人大
#趙樂際
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.20