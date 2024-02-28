中國修訂保守國家秘密法 專家：外企風險升高

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（中央社台北28日電）中國昨天通過新修訂的「保守國家秘密法」。專家表示，近年來，中國官員不懼於針對外國企業，這次修訂的法律又給了他們新的工具，將對外國企業在中國的經營帶來新的不確定性。

中國全國人大常委會27日通過新修訂的「保守國家秘密法」，將於5月1日起實施。全國人大委員長趙樂際表示，修訂後的「保守國家秘密法」進一步健全保密管理制度和監管措施，為「維護中國國家安全和利益提供更有力保障」，有關方面要抓緊制定配套規定。

德國之聲今天報導，據「華爾街日報」引述喬治城大學亞洲法律中心執行主任凱洛格（Thomas Kellogg）表示，中國近年已通過、修訂超過20部國安法律；如今新修「保守國家秘密法」，是北京強化國安的最新一次法律舉措，但「大概不會是最後一次」。

凱洛格指出，「擁有任何非公開資訊的風險變得更大；近年來，中國官員更不懼於針對外國企業或騷擾記者，這次修訂的法律又給了他們新的工具」，而隨著中國加大對資訊的管控力道，可能對外國企業在中國的經營帶來新的不確定性。

報導提到，中國近期收緊對外企的控制，讓外資感到不安。去年7月起，中國實施新版「反間諜法」，美國國家反情報與安全中心警告，該法會使在中國的外企面臨中國監管部門更嚴格的審查，加上「反間諜法」擴大定義範圍，外企所掌握的資訊，可能被北京視為危及國安的情報。

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根據新華社發布的最終修訂版保密法，附則內納入了「工作秘密」，要求當政府機關或黨政單位取得「不屬於國家秘密」但洩露後會造成一定不利影響的事項，應「採取必要的保護措施」；此外，還將另行訂定「工作秘密管理辦法」。

報導認為，北京當局這次修訂內容涵蓋過去不屬於該法規範的「敏感資訊」範圍，顯示北京對潛在國安威脅進一步提高警惕。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130228