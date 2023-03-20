北京不信任外來者 CNN駐京記者談報導中國挑戰

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（中央社台北20日電）美國有線電視新聞網（CNN）首任北京分社社長齊邁可（Mike Chinoy）表示，中國長期以來不信任外來者，對新聞記者深度懷疑，毫無顧忌故意撒謊或扭曲現實，以適應中國共產黨的政治需要。

齊邁可近期出版新書「報導中國：在人民共和國的美國記者口述歷史」（Assignment China: An Oral History of American Journalists in the People's Republic），這本書採訪了100多名曾報導過中國的美國新聞記者，講述70多年來美媒對中國報導的變遷。齊邁可並接受美國之音（VOA）專訪。

據VOA於19日報導，他希望藉由這本書使讀者了解美國的新聞記者如何在面臨巨大困難和艱鉅挑戰去發掘中國的新聞線索，並最終呈現於報端。

齊邁可表示，近年來美中關係惡化，美國記者對中國的報導越來越難，特別是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，中國當局驅逐一批美國主流大報記者，官媒不斷抹黑他們是間諜、敵人或反華分子。

儘管如此，齊邁可說：「我認為仍然留在那裡的記者會覺得承受所有這些壓力是值得的。我知道，很多被迫離開或驅逐出境的記者會非常高興再次回去，儘管會面臨壓力，但還是會再去。」

報導說，由於中共領導人習近平主政的10年間，中國政治環境的惡化，很多美國新聞機構不得不撤離記者，他們只能從台北、首爾甚至是紐約報導中國，這與1949年中共贏得內戰後的情形相似。

齊邁可表示，這不符合中國的利益，因為記者無法與民眾交談，對中國的報導更聚焦於高層政治和美中之間的緊張關係，造成對中國的報導中人性色彩的缺失。

他否認美國記者是帶著反華議程來到中國，更絕非帶有意識形態的偏見，只因記者的天性就是對凡事抱持懷疑態度，不屈服權威，這與共產黨的新聞觀有著本質上的不同。

美國之音引述齊邁可的著作指出：「這個國家（中國）長期以來不信任外來者，有著一個秘密且專制的政治制度，對新聞記者深度懷疑，而且毫無顧忌地故意撒謊或扭曲現實以適應中國共產黨的政治需要。」

齊邁可也否認美國記者對中國高層的報導是得益於中共內鬥或者是有人向外媒洩露機密文件。

他舉例，「紐約時報」（The New York Times）記者張大衛（David Barboza）對中國國務院前總理溫家寶家族隱秘財富的報導，以及前彭博社（Bloomberg）記者傅才德（Michael Forsythe）披露習近平家人財富的文章，都是源自於公開資料的發掘，而非政敵的爆料。

齊邁可指出，中國現在非常強大，但他不認同中國崛起不可阻擋的理論，因為在這種力量之下有一種脆弱性，習近平已經70歲，如果他出現問題，又沒有指定的繼任者，也沒有指定的繼任程序。這是潛在的不穩定因素。

他說，加上中國經濟表現並不好，中國與韓國、日本、印度、歐盟、美國、澳洲等國的關係也不佳，此外，中國還有人口老齡化的問題，卻沒有健全的社會保障網，華北地區在未來某些時候也可能出現缺水的危險。

齊邁可表示，所有這些因素意味著，雖然中國目前被許多人看作是正在崛起的強國，是一股不可阻擋的力量，但所有這些因素都引發了非常根本的問題，即這種崛起是否是可持續的。

他說，中國政府、中共都有著雄厚的資源，他們已經掌權很長時間，也有很多非常聰明和有能力的人，但是上述問題卻使得局勢變得比表象看起來更脆弱。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120320