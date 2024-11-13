本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風天兔增強為中颱 可能今天深夜提前發布海警
首頁 / 兩岸

BBC記者採訪珠海汽車衝撞釀死案 遭人阻撓推撞擋鏡頭[影]

2024/11/13 10:32（11/13 11:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：BBC News 中文

（中央社台北13日電）廣東省珠海市體育中心11日晚發生汽車衝撞事件，造成35死43傷。英國廣播公司（BBC）記者在體育中心外進行現場報導期間，突然遭一名沒有表明身份的男子阻撓及推撞，並嘗試用手遮擋鏡頭。

BBC今天的報導表示，當他們的記者到達珠海市體育中心時，只有保安人員在體育中心圍欄後面走動，保安人員被命令要監視記者。

之後有保安人員上前問：「你們是不是記者」，並表示只是想了解情況。相關保安人員拍下記者的照片，並開始打電話，及監視著他們。

在體育中心外也有一些人注視著BBC記者，其中一名女子向其他人表示，「看，是外國人，外國人」。很快有與該女子同行的男子，上前阻止BBC採訪。

據BBC的影片，正當一名BBC記者在體育中心外作現場報導時，該名穿便服的男子從後走上前嘗試用手阻擋鏡頭，及手推開BBC記者，並說「不要拍」。

BBC記者要求該男子不要阻止拍攝，該男子反說，「我是中國公民，你在中國拍攝，有沒有記者證」，之後繼續嘗試阻撓記者的工作。

BBC報導表示，通常當中國社會發生敏感事件時，地方會組織一批幹部假裝是憤怒的當地人，針對外國記者阻止他們報導。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131113

#BBC
#中國
延伸閱讀
珠海汽車衝撞案已35死43傷 犯案動機疑不滿離婚財產分配央視直播燕郊爆炸遭粗暴切斷 中國記協批控制輿情BBC駐北京記者改派台灣 便衣公安一路跟到機場北京不信任外來者 CNN駐北京記者談報導中國挑戰美媒：西方學者研究中國越來越難 外國人與當地人互動遭嚴密監控
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：