BBC記者採訪珠海汽車衝撞釀死案 遭人阻撓推撞擋鏡頭[影]

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影片來源：BBC News 中文

（中央社台北13日電）廣東省珠海市體育中心11日晚發生汽車衝撞事件，造成35死43傷。英國廣播公司（BBC）記者在體育中心外進行現場報導期間，突然遭一名沒有表明身份的男子阻撓及推撞，並嘗試用手遮擋鏡頭。

BBC今天的報導表示，當他們的記者到達珠海市體育中心時，只有保安人員在體育中心圍欄後面走動，保安人員被命令要監視記者。

之後有保安人員上前問：「你們是不是記者」，並表示只是想了解情況。相關保安人員拍下記者的照片，並開始打電話，及監視著他們。

在體育中心外也有一些人注視著BBC記者，其中一名女子向其他人表示，「看，是外國人，外國人」。很快有與該女子同行的男子，上前阻止BBC採訪。

據BBC的影片，正當一名BBC記者在體育中心外作現場報導時，該名穿便服的男子從後走上前嘗試用手阻擋鏡頭，及手推開BBC記者，並說「不要拍」。

BBC記者要求該男子不要阻止拍攝，該男子反說，「我是中國公民，你在中國拍攝，有沒有記者證」，之後繼續嘗試阻撓記者的工作。

BBC報導表示，通常當中國社會發生敏感事件時，地方會組織一批幹部假裝是憤怒的當地人，針對外國記者阻止他們報導。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131113